Ні, магнітної бурі сьогодні немає: мережею вкотре шириться дезінформація

Недобросовісні ЗМІ в гонитві за переглядами публікують статті про магнітні бурі з вельми сумною регулярністю, розуміючи, наскільки популярною є ця тема серед людей, которі вірять, що сонячні спалахи якось впливають на їхнє самопочуття. Сьогодні – черговий такий епізод. Ось що говорить наука.

Магнітні бурі 3 квітня: бути чи не бути

В одному з окремих матеріалів ми детально розповіли, чому передбачення магнітних збурень, як правило, є шахрайством і дезінформацією. Більшість таких "прогнозів" будуються на основі даних Meteoagent, який узагалі не призначений для цих цілей. Він показує активність Сонця в конкретний момент часу, а не магнітну бурю на Землі, пише 24 Канал.

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У черговому потоці непорозуміння мережею шириться інформація, начебто сьогодні Землю накрила магнітна буря, але це зовсім не так.

Прямо зараз Kp-індекс (показує загальну кількість сонячного вітру, яка надходить до планети) становить менше 4, тоді як найслабша магнітна буря рівня G1 починається від Kp 5.

Центр прогнозування космічної погоди на своєму сайті не показує жодних можливих збурень зараз або далі протягом сьогоднішнього дня, але не виключає таких завтра, 4 квітня.

Так само ресурс SpaceWeatherLive, який публікує інформацію про бурі фактично в прямому ефірі, також мовчить про будь-які збурення на сьогодні.

Невеликі геомагнітні бурі класу G1 дійсно можливі 4-5 квітня, коли очікується потрапляння на Землю так званої області обертової взаємодії або CIR. Це перехідні зони між швидким і повільним сонячним вітром, коли швидкий потік наздоганяє повільніший, штовхає його вперед і, об'єднуючись, вдаряється об магнітне поле Землі, створюючи ударні хвилі та інтенсивні магнітні поля.

З 31 березня по 2 квітня Сонце не викидало в наш бік жодних КВМ (корональний викид маси), тому хвилюватися про сильні магнітні бурі не варто щонайменше найближчі три дні, а в кращому випадку й усі п'ять.

Що стосується магнітної бурі G1, яка, імовірно, відбудеться завтра чи післязавтра, то вона не буде відчутна в Україні. Завдяки своїй формі, нитки магнітного поля, реагуючи з сонячними протонами, спочатку спрямовують залишкове випромінювання, яке не вдалося відбити, на полярні регіони. Якщо буря слабка і сонячної матерії прибуло мало, то все обмежується високоширотними зонами планети – там відбуваються полярні сяйва і часом можуть спостерігатися збої в подачі електроенергії.

Щоб дійти аж до України, буря повинна бути набагато сильнішою. Наприклад, у травні 2024 року знадобилася найсильніша з можливих подій рівня G5, щоб полярні сяйва добралися до України й навіть далі. Ми також знаємо випадки, коли сяйва добиралися так далеко на південь під час бурі рівня G4.

Таким чином нам не потрібно взагалі звертати увагу на магнітні бурі рівня G1, оскільки вони, навіть якщо відбуваються, обмежуються найпівнічнішими регіонами планети.

Що у результаті: