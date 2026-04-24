Магнітна буря наближається: що прогнозують для Землі після великого спалаху на Сонці

Після деякого затишшя Сонце увійшло у фазу підвищеної активності, що призвело до серії потужних вибухів на його поверхні. Один із таких спалахів спричинив викид розпеченої плазми, який, за прогнозами дослідників, може зачепити нашу планету вже найближчими вихідними.

Чого чекати від магнітної бурі й коли вона буде?

Згідно з останніми даними моніторингу космічної погоди, 26 квітня 2026 року Земля може опинитися під впливом магнітної бурі рівня G1. Це слабкий рівень шторму, який не повинен вплинути на Україну. Причиною такого прогнозу став корональний викид маси, зафіксований після сонячного спалаху класу M1, що стався 23 квітня, пише SolarHam.

Джерелом цього збурення є сонячна пляма в регіоні AR4420, розташована в північно-східному квадранті Сонця. Очікується, що потік плазми завдасть лише дотичного удару по магнітному полю Землі, проте цього достатньо для введення режиму спостереження за геомагнітною обстановкою.

Варто зазначити, що AR4420 ще не повністю обернена до нас, саме тому її викид зачепить нас лише частково. Але вона поступово повертається в бік нашої планети, займаючи все більш пряму позицію для можливих подальших викидів. Це означає, що якщо вона спалахуватиме в наступні тиждень – два, ймовірність більш прямого удару зростає.

Ще більші спалахи відбулися 24 квітня

Водночас інший регіон – пляма AR4419 – продемонстрував надзвичайну активність 24 квітня. Протягом короткого періоду тут сталося відразу два надпотужні спалахи класу X:

Перший спалах рівня X2.5 відбувся о 01:07 за всесвітнім координованим часом.

Уже через сім годин, о 08:13, та сама область спродукувала ще один потужний вибух класу X2.52, пише SpaceWeatherLive.



Спалах класу X2.52 / Фото SolarHam

Хоча ці гігантські спалахи супроводжувалися значними викидами корональної маси, їхній напрямок наразі не становить прямої загрози для Землі. Оскільки область AR4419 зміщується до західного краю сонячного диска, більша частина сонячної речовини спрямована на північний захід, за межі лінії Сонце – Земля.

Проте вчені не виключають можливості слабкого дотичного впливу навіть від цих подій. Другий за потужністю спалах був пов'язаний із радіовипромінюванням другого типу, а швидкість викиду плазми оцінюється приблизно у 1293 кілометри на секунду. Таке стрімке переміщення речовини та значне корональне затемнення вказують на великий масштаб події.

Далі буде

Магнітні конфігурації обох активних зон класифікуються як Бета-Гамма-Дельта, що вказує на їхню складність і високий потенціал до подальших потужних вивержень. Поки AR4419 відходить за видимий горизонт Сонця, увага зміщується на AR4420, чий вплив на земну атмосферу може посилитися.

Для мешканців високих широт цей період може стати часом появи яскравих полярних сяйв, тому спостерігачам за нічним небом радять бути пильними протягом вихідних.

Варто зазначити, що з 24 по 26 квітня також можливий вплив корональних дір CH1360 та CH1359, пише solen.info. Вони зазвичай спричиняють події на рівні G1. Але попри те, що прогнозована на 26 квітня буря також належить до слабкої категорії, сумарний ефект від кількох викидів може змінити загальну геофізичну картину і зрости, наприклад, до G2.