Магнітні бурі у березні: чого чекати від космічної погоди на початку весни

Кілька активних зон на видимому боці Сонця знову привернули увагу спостерігачів. За останні дні зафіксовано серію спалахів різної інтенсивності, а прогнози вказують на можливі геомагнітні збурення поблизу Землі. Ситуація розвивається поступово, але потребує моніторингу.

Що відбувається на Сонці й чи варто чекати геомагнітних збурень?

Станом на 2 березня 2026 року на стороні Сонця, зверненій до Землі, нараховується шість пронумерованих активних регіонів. Найбільшу увагу фахівців привертають зони AR4381 та нова AR4384. Протягом останніх 24 годин саме навколо них було зафіксовано численні незначні спалахи класу C, але жодного коронального викиду маси, пише SolarHam.

Спалахи класу C вважаються слабкими за шкалою рентгенівського випромінювання, однак їхня частота свідчить про зростання магнітної напруги в активних зонах. Попри те, що наразі мова йде лише про незначні події, у прогнозах на початок тижня зберігається ймовірність помірного спалаху класу M. Такі явища вже здатні спричиняти радіоперешкоди на коротких хвилях і, за певних умов, впливати на космічну погоду поблизу Землі.



Сонячні плями / Фото SDO/HMI/SolarHam

Кількома днями раніше, 28 лютого, активність залишалася на низькому рівні. Регіони AR4378, AR4380 та AR4381 також продукували лише слабкі C-спалахи. В останні дні лютого, як пише solen.info, також не помітили жодних викидів.

Загалом поточна ситуація виглядає вкрай спокійною. З огляду на всю відсутність подій не слід очікувати на магнітні бурі протягом найближчих днів. Щонайменше до 5 березня на Землі буде спокійно.

Проте поступове збільшення кількості активних зон і частоти спалахів вказує на потенціал подальшого посилення активності. Ключовим фактором залишатиметься магнітна конфігурація плям у регіонах AR 4381 та AR 4384 у найближчі дні.