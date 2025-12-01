Магнітні бурі у грудні: перший місяць зими обіцяє чимало яскравих подій

Після вкрай неспокійного листопада на нас очікує не менш цікавий грудень. Уже з першого дня нам є про що поговорити в контексті космічної погоди, адже на Сонці стався великий спалах. Хоча сам він нам не загрожує, його поява є передвісником значно більшого.

Яким був останній тиждень листопада?

Кінець попереднього місяця відзначився кількома подіями, але жодна з них не була достатньо потужною, щоб бути відчутною в Україні. Прилади на Землі фіксували геомагнітні збурення на рівні G1 спочатку з 24 по 25 листопада, а потім з 27 по 28 листопада. Вони стали наслідком впливу великої корональної діри CH1333, яка зараз "дивиться" прямо на нас. Цей об'єкт, видимий лише в спеціальні прилади, випускає посилений сонячний вітер, кількість якого дещо більша, ніж на базовому рівні, пише 24 Канал з посиланням на Spaceweather.

Нагадаємо, на рівні G1 можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів на півночі планети, але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив.

Чи будуть магнітні бурі з 1 по 7 грудня?

Наразі причин для хвилювання немає. На доступних зображеннях Сонця не спостерігали жодних явно спрямованих на Землю корональних викидів маси (КВМ), які могли б запустити магнітні бурі. Це означає, що великих подій не буде щонайменше наступні три дні, зазначає solen.info.

Незначний вплив може продовжуватись через корональну діру CH1333. Вона ще нескоро заховається за край Сонця, тому потоки посиленого сонячного вітру хвилями прибуватимуть до нас з можливим впливом на рівні G1.

Спалах на Сонці 1 грудня: чи спричинить він магнітні бурі?

Прямо в перший день місяця на Сонці стався великий спалах, який наразі класифікували як X1.95. Клас X – найпотужніший з усіх можливих. Науковці попереджають, що реальна потужність спалаху може бути більшою, оскільки плями, відповідальні за цей спалах, знаходяться в такому положенні, з якого вимірювання дещо ускладнені.

Цей спалах спродукувала вже знайома група плям AR4274, які не давали нам спокою всю першу половину листопада. Після 15 листопада вони зникли з поля зору, заховавшись за краєм сонячного диска під час обертання зорі. Хоча ми сподівалися на її розпад на зворотному боці, цього не сталося. Тепер плями повертаються з іншого боку.

Науковці вже зафіксували, що спалах X1.95 породив корональний викид маси, пише SolarHam, але завдяки віддаленому положенню цього регіону існує лише дуже незначна імовірність, що викид буде здатен нас зачепити. навіть якщо це станеться, вплив буде мінімальним. Поки що науковці взагалі не очікують магнітної бурі від цього КВМ.

Чого чекати в наступні тижні?

Хоча точне прогнозування неможливе далі, ніж на 5 днів, уже зараз ми можемо приблизно описати, що на нас чекає. Річ у тім, що плями AR4274 будуть повільно рухатися разом із Сонцем, яке обертається довкола своєї осі. Повний оберт воно робить трохи менше, ніж за місяць, тому півоберт триває близько 14 – 15 днів. Це означає, що якщо зараз група плям AR4274 перебуває на самому краю сонячного диска, то через тиждень вони перемістяться в самий центр, де траєкторія польоту кожного потенційного КВМ буде накривати Землю. Ще тиждень знадобиться, щоб вони знову заховалися на край зорі на сході.



Група плям AR4274 перебуває на краю видимого сонячного диска. Цей спалах вони породили 1 грудня 2025 року / SDO/AIA

Що ближче AR4274 наближатимуться до центру, то більшим ставатиме вплив на Землю. Майбутні спалахи, якщо вони закінчуватимуться КВМ, принаймні частково летітимуть до нас. Минулого разу ця пляма була відповідальна за магнітні бурі на рівні G4, тож і цього разу ситуація може повторитися.

Але не лише цей регіон зараз турбує науковців. Річ у тім, що зовсім поряд з'явилася гігантська область інших плаям. Спочатку вона виглядала як одне велике скупчення, яке назвали AR4294, але пізніше, з обертанням зорі, стало зрозуміло, що це два різні регіони. Другий тепер має нумерацію AR4296



Плями AR4294 та AR4296 / Фото SolarHam

Вчені зазначають, що за останній час ці плями викидали чимало спалахів класу M, передостаннього на шкалі NOAA, але вони, як виглядає, не мали впливу на Землю. Наприклад, 28 листопада AR4294 вибухнула на рівні M5.9, але про КВМ нічого не повідомляли.

Попри все, регіон, як зазначає SolarHam, "має певну магнітну складність". Імовірність спалаху тут становить лише близько 20%, але ця ймовірність може зрости. AR4294 та AR4296 також скоро наблизяться до небезпечного кута від Землі, тож їхні викиди летітимуть також на нас.

Підсумовуємо прогнози

Отже, короткий підсумок того, що чекає на Землю: