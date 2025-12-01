Магнитные бури в декабре: первый месяц зимы обещает немало ярких событий

После крайне неспокойного ноября нас ожидает не менее интересный декабрь. Уже с первого дня нам есть о чем поговорить в контексте космической погоды, ведь на Солнце произошла крупная вспышка. Хотя сама она нам не угрожает, ее появление является предвестником значительно большего.

Какой была последняя неделя ноября?

Конец предыдущего месяца отметился несколькими событиями, но ни одно из них не было достаточно мощным, чтобы быть ощутимым в Украине. Приборы на Земле фиксировали геомагнитные возмущения на уровне G1 сначала с 24 по 25 ноября, а затем с 27 по 28 ноября. Они стали следствием воздействия большой корональной дыры CH1333, которая сейчас "смотрит" прямо на нас. Этот объект, видимый только в специальные приборы, выпускает усиленный солнечный ветер, количество которого несколько больше, чем на базовом уровне, пишет 24 Канал со ссылкой на Spaceweather.

Напомним, на уровне G1 возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов на севере планеты, но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно только на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое влияние.

Будут ли магнитные бури с 1 по 7 декабря?

Сейчас причин для волнения нет. На доступных изображениях Солнца не наблюдали никаких явно направленных на Землю корональных выбросов массы (КВМ), которые могли бы запустить магнитные бури. Это означает, что больших событий не будет по меньшей мере следующие три дня, отмечает solen.info.

Незначительное влияние может продолжаться из-за корональной дыры CH1333. Она еще нескоро спрячется за край Солнца, поэтому потоки усиленного солнечного ветра волнами будут прибывать к нам с возможным влиянием на уровне G1.

Вспышка на Солнце 1 декабря: вызовет ли она магнитные бури?

Прямо в первый день месяца на Солнце произошла крупная вспышка, которая была классифицирована как X1.95. Класс X – самый мощный из всех возможных. Ученые предупреждают, что реальная мощность вспышки может быть больше, поскольку пятна, ответственные за эту вспышку, находятся в таком положении, из которого измерения несколько затруднены.

Эту вспышку спродуцировала уже знакомая группа пятен AR4274, которые не давали нам покоя всю первую половину ноября. После 15 ноября они исчезли из поля зрения, спрятавшись за краем солнечного диска во время вращения звезды. Хотя мы надеялись на ее распад на обратной стороне, этого не произошло. Теперь пятна возвращаются с другой стороны.

Ученые уже зафиксировали, что вспышка X1.95 породила корональный выброс массы, пишет SolarHam, но благодаря удаленному положению этого региона существует лишь очень незначительная вероятность, что выброс будет способен нас задеть. даже если это произойдет, влияние будет минимальным. Пока что ученые вообще не ожидают магнитной бури от этого КВМ.

Чего ждать в последующие недели?

Хотя точное прогнозирование невозможно дальше, чем на 5 дней, уже сейчас мы можем примерно описать, что нас ждет. Дело в том, что пятна AR4274 будут медленно двигаться вместе с Солнцем, которое вращается вокруг своей оси. Полный оборот оно делает чуть меньше, чем за месяц, поэтому полуоборот длится около 14 – 15 дней. Это означает, что если сейчас группа пятен AR4274 находится на самом краю солнечного диска, то через неделю они переместятся в самый центр, где траектория полета каждого потенциального КВМ будет накрывать Землю. Еще неделя понадобится, чтобы они снова спрятались на край звезды на востоке.



Группа пятен AR4274 находится на краю видимого солнечного диска. Эту вспышку они породили 1 декабря 2025 года / SDO/AIA

Чем ближе AR4274 будут приближаться к центру,, тем больше будет становиться влияние на Землю. Будущие вспышки, если они будут заканчиваться КВМ, по крайней мере частично будут лететь к нам. В прошлый раз это пятно было ответственно за магнитные бури на уровне G4, поэтому и на этот раз ситуация может повториться.

Но не только этот регион сейчас беспокоит ученых. Дело в том, что совсем рядом появилась гигантская область других плаям. Сначала она выглядела как одно большое скопление, которое назвали AR4294, но позже, с вращением звезды, стало понятно, что это два разных региона. Второй теперь имеет нумерацию AR4296



Пятна AR4294 и AR4296 / Фото SolarHam

Ученые отмечают, что за последнее время эти пятна выбрасывали немало вспышек класса M, предпоследнего на шкале NOAA, но они, как выглядит, не имели влияния на Землю. Например, 28 ноября AR4294 взорвалась на уровне M5.9, но о КВМ ничего не сообщали.

Несмотря на все, регион, как отмечает SolarHam, "имеет определенную магнитную сложность". Вероятность вспышки здесь составляет лишь около 20%, но эта вероятность может возрасти. AR4294 и AR4296 также скоро приблизятся к опасному углу от Земли, поэтому их выбросы будут лететь также на нас.

Подводим итоги прогнозов

Итак, краткий итог того, что ждет Землю: