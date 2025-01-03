На вихідних Землю накриє чергова магнітна буря, чи варто переживати

Рік почався з того, що нашу планету накрила магнітна буря класу G4. Однак це ще не все – перші вихідні 2025 року теж пройдуть під впливом магнітної бурі, але цього разу вона буде набагато слабшою.

Синоптики NOAA оголосили про геомагнітну бурю класу G1 на 4 і 5 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space Weather. Очікується, що корональний викид маси та потік сонячного вітру вплинуть на магнітне поле Землі.

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Науковці наголошують, що це має бути відносно незначна подія, набагато менш інтенсивна, ніж сильна буря класу G4 1 січня. А проте, усі, хто полюбляє спостерігати за небом у високих широтах (особливо поблизу Полярного кола) можуть отримати шанс побачити гарне видовище у вигляді невеликого полярного сяйва, якщо пощастить.

Чутливість до магнітних штормів, що робити

Магнітні бурі виникають, коли сонячна активність, така як викиди корональної маси, впливають на геомагнітне поле Землі. Однак ці збурення мають вкрай низький зв'язок з впливом на здоров'я та самопочуття людини.

Деякі дослідження припускають, що магнітні бурі можуть впливати на кров'яний тиск, частоту серцевих скорочень і ризик аритмії, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями.

Чимало вчених стверджують, що відчутні ефекти можуть бути наслідком ефекту плацебо або ноцебо, коли люди відчувають симптоми через свою обізнаність про магнітну бурю.

Попри те, що існують окремі докази зв'язку між магнітними бурями та впливом на здоров'я, наукова спільнота залишається розділеною. Дослідження часто показують неоднозначні результати, а біологічні механізми, що стоять за цими ефектами, до кінця не з'ясовані.

Багато вчених стверджують, що геомагнітні поля, які генеруються під час штормів, занадто слабкі, щоб суттєво впливати на фізіологію людини, особливо у порівнянні з повсякденним електромагнітним впливом (наприклад, від електроніки).

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Поради для чутливих людей

Для тих, хто вважає, що на них впливають магнітні бурі науковці рекомендують використовувати різноманітні методи релаксації, такі як йога або медитація, оскільки вони можуть пом'якшити відчутні ефекти.

Належний рівень вологості повітря та сон можуть зменшити втому та дратівливість, а відстеження симптомів під час погодних змін може допомогти виявити тригери.