Магнітні бурі у січні 2025 року: чого очікувати від Сонця найближчим часом

Минулий тиждень відзначився досить сильною магнітною бурею, яка здебільшого коливалася від G2 до G3, але в деякі моменти досягала навіть G4. Цього разу вчені також прогнозують магнітні бурі, але вони не повинні стати настільки значними. Ось більше деталей.

Чого чекати

Згідно зі спостереженнями, третього та п'ятого січня явно спрямованих на Землю корональних викидів маси (КВМ) не спостерігали. Однак четвертого січня на східному краї нашої зорі відбулося відразу кілька незначних подій. На жаль, науковці не можуть надати точних даних про ці викиди, але вони кажуть, що існує ймовірність слабких збурень в магнітному полі Землі ввечері 6 січня або на початку 7 січня. Триватимуть вони до початку доби 8 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на solen.info.

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Наразі магнітометри ще спокійні й не показують прибуття КВМ. Магнітна буря 6-8 січня прогнозується мінімальна, рівня G1, якщо плазма від будь-якого викиду 4 січня досягне Землі. На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів далеко на півночі планети. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво можливе лише на найвищих північних широтах. В Україні ми цього не відчуємо.

Надалі все залежатиме від поведінки Сонця наступні кілька днів.

А що на Сонці

Сьогодні та завтра вчені прогнозують вищу ймовірність сильних X-спалахів. Активна сонячна пляма AR3947 накопичує енергію. З третього січня вона вже створила три таких спалахи. NOAA оцінює ймовірність ще одного вибуху класу X сьогодні у 25%. Однак слід зазначити, що це прогноз фактично на основі історичних даних про минулу активність, тож він не зовсім точний. Прогнозувати поведінку Сонця практично неможливо, оскільки в нас не існує достатньо розвинених для цього технологій.

Якщо такий спалах буде і він закінчиться КВМ, який полетить у наш бік (що далеко не гарантовано), то нам слід очікувати на ще одну магнітну бурю десь в межах 3-5 днів. Однак якщо все буде спокійно, ми завершимо цей тиждень без жодних додаткових збурень у магнітосфері.