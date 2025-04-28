Магнітні бурі у травні: прогноз на початок місяця й останні дні квітня
- Сонячна активність залишається низькою. До кінця квітня не очікується геомагнітних збурень.
- У перші дні травня магнітні бурі також відсутні, але можливі сонячні сюрпризи, які потенційно можуть викликати бурі під кінець тижня.
Минулий тиждень був дуже спокійним: магнітні бурі спостерігалися на найнижчому з можливих рівнів лише в понеділок, а після того Земля перебувала в спокої. Але місяць добігає кінця й починається наступний, тож що на нас чекає у найближчий тиждень?
Як завершиться квітень
Сьогодні на сонячному диску, оберненому до нас, присутня досить велика кількість сонячних плям. Проте всі вони мають стабільні магнітні поля, які не становлять великої загрози в плані сильних спалахів. Сонячна активність буде лишатися низькою протягом найближчого часу, пише 24 Канал.
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Вчені зазначають, що ми можемо бачити з Землі відразу дев'ять груп сонячних плям. Більшість із них зараз не спалахує і були спокійними або мінімально активними протягом усіх вихідних.
- Одна пляма, AR4064, подавала ознаки активності вчора, викликавши кілька спалахів найнижчого рівня С, але вони не призводили до коронального викиду маси (КВМ). Зараз ця пляма повільно розпадається.
- Інша пляма, AR4069, сьогодні вночі спалахнула на рівні C2.2, але також без КВМ.
- Також незначні спалахи без викидів виривалися з AR4077, AR4073 та AR4070.
Як наслідок, рентгенівське випромінювання Сонця вирівнялось. У наш бік за останні три дні нічого не летіло. Це означає, що спокійні умови в земній магнітосфері повинні зберегтися щонайменше протягом наступних 48-72 годин: на Землі не буде геомагнітних збурень до останнього дня квітня.
Магнітні бурі у травні
Спостереження супутників за Сонцем 25-27 квітня не виявили жодного КВМ, який був би спрямований у наш бік. Це означає, що магнітні бурі будуть відсутні також і 1 і 2 травня.
Враховуючи, якими спокійними зараз є сонячні плями, можна припустити, що ситуація збережеться такою й до кінця тижня, але завжди є місце для сонячних сюрпризів. Якщо якась із плям викине КВМ у наш бік, варто врахувати, що викиду потрібно в середньому 3 дні (іноді навіть 5), щоб долетіти до Землі. Це означає, що навіть якщо корональний викид маси відбудеться 1 травня, то магнітна буря наступить не раніше неділі або навіть понеділка.
Що в підсумку
Загалом учені прогнозують, що цей тиждень буде спокійним:
- До 1 травня жодних збурень точно не передбачається.
- Спокійна ситуація з плямами дає велику ймовірність того, що найближчим часом не буде великих спалахів та КВМ. Якщо нам пощастить, то щонайменше до неділі про магнітні бурі можна не хвилюватися.