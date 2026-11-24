Чилієць Енріке Тості-Кроче роками показував гостям мармуровий уламок і казав, що це шматок Парфенона. Грецькі археологи дійшли іншого висновку: камінь, імовірно, походить із набагато давнішого храму на Акрополі.

Як сувенір із Афін потрапив до Чилі

Усе почалося в 1930-х роках, коли італійський військово-морський інженер Гаетано Тості-Кроче під час служби відвідав Афіни. На Акрополі біля підніжжя Парфенона він підняв різьблений камінь і забрав його як сувенір. Згодом Гаетано став головним інженером італійської субмарини "Console Generale Liuzzi", яку 27 червня 1940 року потопили британські есмінці. Решту Другої світової він провів у британському полоні в Індії, потім повернувся до Італії й зрештою емігрував до Чилі. Про це пише Indian Defence Review.

Мармур поїхав із родиною до Південної Америки і став предметом інтер'єру. Він стояв на полиці в їдальні в місті Вінья-дель-Мар, а потім переїжджав разом із родиною з місця на місце. Уламок має близько 7,6 сантиметра у висоту й 11,4 сантиметра в ширину. На його поверхні збереглася частина різьбленої квітки лотоса, і саме ця деталь згодом допомогла археологам встановити походження.



Шматок мармуру, який належав родині з Чилі / Фото Міністерство культури Греції

Після смерті батьків у 1994 році камінь успадкував син Гаетано – Енріке Тості-Кроче. Він перевіз реліквію до свого дому у Вільярріці й далі розповідав гостям, що родина має справжній фрагмент Парфенона.

Коли хтось уперше приходив до мене додому, я показував цей камінь і казав: "Це з Парфенона". Одні вірили, інші – ні,

– прокоментував Енріке Тості-Кроче.

Рішення повернути камінь з'явилося після того, як Енріке почув по радіо репортаж про зусилля Греції повернути скульптури Парфенона з Британського музею. У січні 2025 року він зв'язався з посольством Греції в Сантьяго й надіслав фотографії та інформацію про камінь. Наприкінці березня він передав уламок до посольства і попросив фахівців визначити, звідки саме той походить.



Шматок мармуру, який належав родині з Чилі / Фото Міністерство культури Греції

Що з'ясували грецькі археологи

Результат виявився несподіваним. Грецькі фахівці пов'язали прикрасу на мармурі не з Парфеноном V століття до нашої ери, а з набагато давнішою спорудою на Акрополі. За даними Міністерства культури Греції, уламок, імовірно, належав Гекатомпедону – архаїчному храму, який збудували приблизно в 570 – 550 роках до нашої ери. Його архітектурний декор містив систему відведення води з даху з чергуванням овальних пальметт і квітів лотоса. Збережений квітковий візерунок на уламку, який повернули, нагадує ці прикраси.

Втім, це припущення, а не остаточний висновок. Точні обставини того, де саме на Акрополі розташовувався уламок, досі не встановили.

Різниця в датуванні суттєва: Парфенон почали будувати в 447 році до нашої ери і завершили в 438 році до нашої ери, тобто більш ніж на століття пізніше за той давніший храм. Про можливе походження уламка Енріке дізнався з листа Олімпії Вікату, директорки Грецької археологічної служби, яка подякувала йому за повернення.

За даними The Art Newspaper, фрагмент уже передали Ефорату старожитностей міста Афіни, тож він перебуває під опікою грецької держави.

Історія привернула увагу ще й через тривалі зусилля Греції повернути скульптури Парфенона, які на початку XIX століття вивіз і досі зберігає Британський музей.