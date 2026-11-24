Как сувенир из Афин оказался в Чили

Все началось в 1930-х годах, когда итальянский военно-морской инженер Гаэтано Тости-Кроче во время службы посетил Афины. На Акрополе у подножия Парфенона он поднял резной камень и взял его в качестве сувенира. Впоследствии Гаэтано стал главным инженером итальянской подводной лодки "Console Generale Liuzzi", которую 27 июня 1940 года потопили британские эсминцы. Остаток Второй мировой войны он провел в британском плену в Индии, затем вернулся в Италию и в конце концов эмигрировал в Чили. Об этом пишет Indian Defence Review.

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Мрамор отправился с семьей в Южную Америку и стал предметом интерьера. Он стоял на полке в столовой в городе Винья-дель-Мар, а затем переезжал вместе с семьей с места на место. Осколок имеет высоту около 7,6 сантиметра и ширину 11,4 сантиметра. На его поверхности сохранилась часть резного цветка лотоса, и именно эта деталь впоследствии помогла археологам установить его происхождение.

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Кусок мрамора, принадлежавший семье из Чили / Фото Министерства культуры Греции

После смерти родителей в 1994 году камень унаследовал сын Гаэтано – Энрике Тости-Кроче. Он перевез реликвию в свой дом в Вильяррике и с тех пор рассказывал гостям, что у семьи есть подлинный фрагмент Парфенона.

Когда кто-то впервые приходил ко мне домой, я показывал этот камень и говорил: "Это из Парфенона". Одни верили, другие – нет– прокомментировал Энрике Тости-Кроче.

Решение вернуть камень возникло после того, как Энрике услышал по радио репортаж об усилиях Греции вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея. В январе 2025 года он связался с посольством Греции в Сантьяго и прислал фотографии и информацию о камне. В конце марта он передал обломок в посольство и попросил специалистов определить, откуда именно он происходит.

Кусок мрамора, принадлежавший семье из Чили / Фото Министерства культуры Греции

Что выяснили греческие археологи

Результат оказался неожиданным. Греческие специалисты связали орнамент на мраморе не с Парфеноном V века до нашей эры, а с гораздо более древним сооружением на Акрополе. По данным Министерства культуры Греции, обломок, вероятно, принадлежал Гекатомпедону – архаическому храму, построенному примерно в 570–550 годах до нашей эры. Его архитектурный декор включал систему отвода воды с крыши с чередованием овальных пальметт и цветов лотоса. Сохранившийся цветочный узор на возвращенном обломке напоминает эти украшения.

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Впрочем, это предположение, а не окончательный вывод. Точные обстоятельства того, где именно на Акрополе находился обломок, до сих пор не установлены.

Разница в датировке существенная: Парфенон начали строить в 447 году до нашей эры и завершили в 438 году до нашей эры, то есть более чем на столетие позже того более древнего храма. О возможном происхождении обломка Энрике узнал из письма Олимпии Викату, директора Греческой археологической службы, которая поблагодарила его за возвращение.

По данным The Art Newspaper, фрагмент уже передан Эфорату древностей города Афины, поэтому он находится под опекой греческого государства.

Эта история привлекла внимание еще и из-за продолжающихся усилий Греции вернуть скульптуры Парфенона, которые в начале XIX века вывез и до сих пор хранит Британский музей.