Марсохід Perseverance нарешті дістався до нового місця призначення, і ось, що він вивчатиме

Марсохід Perseverance досяг однієї з найскладніших ділянок планети. Фокус його уваги змістився на західний край кратера Єзеро, який має ознаки давньої гідротермальної активності. Дослідження цього району стане п'ятою науковою кампанією Perseverance на Червоній планеті.

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Головним пріоритетом місії Perseverance є дослідження того, чи було колись життя на Марсі. Мільярди років тому на Червоній планеті були моря, річки та озера, сліди яких ми бачимо всюди на поверхні, але зараз вона посушлива й кам'яниста, і достеменно невідомо, чи існує там рідка вода.

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Perseverance працює на поверхні Марса вже понад три роки. За цей час він пробурив скелі, зробив знімки марсіанської поверхні та марсіанського гелікоптера Ingenuity, а також зібрав колекцію зразків гірських порід, які, як ми сподіваємося, колись будуть доставлені на Землю для вивчення.

Коли ми повернемо їх на Землю, вони зможуть розповісти нам так багато про те, коли, чому і як довго на Марсі існувала рідка вода і чи могла на цій планеті відбуватися органічна, пребіотична і, можливо, навіть біологічна еволюція,

– каже вчена Таня Босак з Массачусетського технологічного інституту в Кембриджі, яка входить до наукової команди Perseverance.

Серед зібраних кернів породи, які зараз розкидані по поверхні Марса в очікуванні приходу іншого апарата, можуть бути докази того, що колись це агресивне середовище було потенційно придатним для життя. Але проблеми з фінансування вже відклали місію з повернення зразків, і можуть узагалі її скасувати. Тож поки що нам лишається продовжувати дослідження за допомогою марсохода Perseverance, який досяг нової цільової точки.

У майбутньому науковому поході Perseverance має подолати схили до 23 градусів і піднятися на висоту близько 300 метрів, щоб досягти вершини краю Єзеро, який мільярди років тому містив величезне озеро.