У марсіанському кратері Єзеро знайшли сліди органічних сполук

Марсохід Perseverance приземлився на дно кратера Єзеро у 2020 році й з тих пір вивчає його, аналізуючи численні камені. Апарат уже виявив значну взаємодію між ними та рідкою водою, а тепер, побачив докази присутності органічних сполук.

Сам факт існування органічних сполук (хімічних сполук зі зв’язками "вуглець – водень") не є прямим доказом існування життя, оскільки вони можуть утворюватись і за допомогою небіологічних процесів. Щоб уточнити це, знадобиться майбутня місія, яка повертатиме зразки на Землю, де вчені зможуть поглянути на докази наявності води й можливої органічної речовини, а також дослідити, чи були умови для життя на початку історії Марса.

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Що знають учені

Нові знахідки були зроблені у дельті кратера. Детльта це віялоподібні геологічні утворення, схожі на аналогічні у земних річок. Вони складаються серії "рукавів" та протоків, які з'єднують річки та озера на краю кратера. Саме дельта була основною ціллю марсохода, однак з міркувань безпеки апарат спочатку приземлявся на дні кратера, а потім повільно рухався до мети, яка, як сподіваються дослідники, може зберігати мікроорганізми.

Мінерали та можливі органічні сполуки були виявлені за допомогою приладу(Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), або "Сканування придатних для життя середовищ за допомогою комбінаційного розсіювання світла та люмінесценції для органічних та хімічних речовин".

Встановлений на роботизованій руці Perseverance, SHERLOC оснащений низкою інструментів, в тому числі раманівським спектрометром, який використовує певний тип флуоресценції для пошуку органічних сполук, а також бачить, як вони розподілені в матеріалі, що дає уявлення про те, як вони збереглися в цьому місці.

Коли марсохід наближався до дельти, він взяв кілька зразків змінених водою магматичних порід і сховав їх для можливої майбутньої місії з повернення зразків. Зразки мають бути повернуті на Землю і досліджені в лабораторіях з сучасним обладнанням для того, щоб остаточно визначити наявність і тип органіки, а також те, чи мають вони якесь відношення до життя.