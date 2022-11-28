Сам факт существования органических соединений (химических соединений со связями "углерод – водород") не является прямым доказательством существования жизни, поскольку они могут образовываться и посредством небиологических процессов. Чтобы уточнить это, потребуется будущая миссия, которая будет возвращать образцы на Землю, где ученые смогут взглянуть на доказательства наличия воды и возможного органического вещества, а также исследовать, были ли условия для жизни в начале истории Марса.

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Что знают ученые

Новые находки были сделаны в кратере. Детльта это веерообразные геологические образования, похожие на аналогичные у земных рек. Они состоят из серии "рукавов" и проливов, соединяющих реки и озера на краю кратера. Именно дельта была основной целью марсохода, однако из соображений безопасности аппарат сначала приземлялся на дне кратера, а затем медленно двигался к цели, которая, как надеются исследователи, может сохранять микроорганизмы.

Минералы и возможные органические соединения были обнаружены с помощью прибора SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals), или "Сканирование подходящих для жизни сред посредством комбинационного рассеиваения света и люминесценции для органических и химических веществ".

Установленный на роботизированной руке Perseverance, SHERLOC оснащен рядом инструментов, в том числе рамановским спектрометром, использующим определенный тип флуоресценции для поиска органических соединений, а также видит, как они распределены в материале, дающем представление о том, как они сохранились в этом месте.

Когда марсоход приближался к дельте, он взял несколько образцов измененных водой магматических пород и спрятал их для предстоящей миссии по возвращению образцов. Образцы должны быть возвращены на Землю и исследованы в лабораториях с современным оборудованием для того, чтобы окончательно определить наличие и тип органики, а также имеют ли они какое-либо отношение к жизни.