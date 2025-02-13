Google використає машинне навчання, щоб визначити, чи вам є 18 років

Цього року Google почне тестувати функцію, що використовує машинне навчання для виявлення дітей, які прикидаються дорослими. Перш за все це працюватиме на YouTube, де неповнолітні намагаються отримати доступ до контенту для дорослих.

Як це працюватиме

Модель оцінки віку на основі машинного навчання намагатиметься передбачити, чи є користувач молодшим вісімнадцяти років. Якщо вона виявить за пристроєм дитину, будуть застосовані відповідні налаштування вікового фільтра для облікового запису, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.

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Ця заява з'явилася на тлі низки оголошень, які випустив Google на тему безпеки дітей, оскільки Сенат США розглядає законопроєкт, який забороняє доступ до соціальних мереж особам, які не досягли підліткового віку.

З огляду на це, є імовірність, що нові правила будуть актуальні лише для США. В такому разі це буде схоже на те, що зробила Meta: компанія скасувала свою практику перевірки фактів, замінивши її на нотатки спільноти, а також послабила правила модерації. Але потім з'ясувалося, що ці зміни застосовані лише до користувачів у США. В усьому іншому світі правила залишились старими, а компанія протягом цілого року розглядатиме доцільність їх впровадження за кордоном.

Генеральний директор YouTube Ніл Мохан уперше згадав про функцію вікових обмежень у вівторок у своєму листі про "ставки" платформи на наступний рік:

Ми будемо використовувати машинне навчання у 2025 році, щоб оцінити вік користувача, розрізняючи молодих глядачів і дорослих, щоб забезпечити найкращий і найбільш відповідний віку досвід і захист,

– написав він.

Модель робитиме свої прогнози, використовуючи такі дані, як типи інформації, яку людина шукає, категорії відео, які вона переглядає, і вік її акаунтів. Наприклад, якщо хтось часто шукає інформацію про іпотечне кредитування або податки, це, ймовірно, вказує на те, що людині більше 18 років.

YouTube почне тестувати інструмент фільтрації до кінця цього року, а у 2026-му можливе повноцінне розгортання.

Хоча про функцію оголосив генеральний директор YouTube, Google тестуватиме її і в інших своїх сервісах, але поки що невідомо, в яких саме.

Google не єдиний, хто випробовує таку функцію модерації. Минулого року компанія Meta заявила, що використовуватиме "класифікатор дорослих" для виявлення неповнолітніх користувачів Instagram, які видають себе за дорослих.