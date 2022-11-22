Ілон Маск хоче закрити один із трьох основних дата-центрів Twitter

Новий генеральний директор Twitter Ілон Маск шукає подальші способи скорочення витрат. Незабаром може бути закритий один із трьох основних ЦОД Twitter – майданчик у Сакраменто. Ймовірно саме цей ЦОД вийшов з ладу влітку цього року через аномальну спеку, поставивши під загрозу стабільність роботи соцмережі.

Раніше Маск заявив про намір урізати витрати Twitter на IT-інфраструктуру на 1 мільярд доларів на рік. Експерти вже попереджали, що такі жорсткі заходи економії можуть призвести до зниження надійності сервісів Twitter і можливих збоїв у роботі соціальної мережі в моменти пікових навантажень.

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Закриття дата-центру в Сакраменто тільки погіршить ситуацію. У цьому разі у компанії залишаться два основних ЦОД – в Атланті і Портленді. У роботі сервісу також використовуються хмарні ресурси AWS і Google Cloud Platform.

Становище Twitter тільки погіршується

Ілон Маск уже звільнив приблизно половину від загальної кількості співробітників Twitter. Командний центр компанії, структура з 20 осіб, у завдання якої входить запобігання збоям і технічним неполадкам у періоди високого навантаження, втратила безліч фахівців. У відділі основних служб тепер працюють тільки чотири людини, тоді як раніше штат цієї структури перевищував 100 співробітників.

У деяких інших підрозділах чисельність персоналу скорочено на 80 %, а окремі структури і зовсім залишилися без співробітників. Тим працівникам, які залишилися, обіцяні "довгі години з високою інтенсивністю" і "надзвичайно жорсткі" умови.

Поки не зрозуміло, наскільки стабільною буде робота Twitter у майбутні періоди високої активності користувачів, пов'язаної з Чемпіонатом світу з футболу та святковим сезоном. Найімовірніше, передплатники зіткнуться з новими збоями.

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Кадрова політика у Twitter

Наразі кількість співробітників Twitter складає 2700 осіб. На початку листопада увесь штат компанії ще нараховував 7500 працівників. Разом з тим The Verge з посиланням на двох працівників компанії наголосив, що більше звільнень передбачається, натомість відкривається активний найм співробітників до відділу продажів.