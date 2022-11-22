Ранее Маск заявил о намерении урезать расходы Twitter на IT-инфраструктуру в 1 миллиард долларов в год. Эксперты уже предупреждали, что столь жесткие меры экономии могут привести к снижению надежности сервисов Twitter и возможным сбоям в работе социальной сети в моменты пиковых нагрузок.

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Закрытие дата-центра в Сакраменто только усугубит ситуацию. В этом случае у компании останутся два основных ЦОД – в Атланте и Портленде. В работе сервиса используются облачные ресурсы AWS и Google Cloud Platform.

Положение Twitter только ухудшается

Илон Маск уже уволил примерно половину от общего числа сотрудников Twitter. Командный центр компании, структура из 20 человек, в задачу которой входит предотвращение сбоев и технических неполадок в периоды высокой нагрузки, потеряла множество специалистов. В отделе основных служб теперь работают только четыре человека, в то время как ранее штат этой структуры превышал 100 сотрудников.

В других подразделениях численность персонала сокращена на 80 %, а отдельные структуры и вовсе остались без сотрудников. Оставшимся работникам обещаны "длинные часы с высокой интенсивностью" и "чрезвычайно жесткие" условия.

Пока не ясно, насколько стабильна будет работа Twitter в будущие периоды высокой активности пользователей, связанной с Чемпионатом мира по футболу и праздничным сезоном. Скорее всего, подписчики столкнутся с новыми сбоями.

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Кадровая политика в Twitter

В настоящее время количество сотрудников Twitter составляет 2700 человек. В начале ноября весь штат компании насчитывал 7500 работников. Вместе с тем The Verge со ссылкой на двух работников компании подчеркнул, что больше увольнений предполагается, вместо этого открывается активный наем сотрудников в отдел продаж.

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