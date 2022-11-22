В перспективе представленный автомобиль может заменить модифицированные версии серийных машин, которые до сих пор эксплуатируются дочерней компанией холдинга Alphabet. Транспорт был создан в сотрудничестве с принадлежащей холдингу Geely маркой ZEKKR.

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Особенности автомобиля

В салоне машин нет ни руля, ни педалей, а на боковых поверхностях кузова нет зеркал заднего вида, поскольку их заменяют камеры.

По своей компоновке машина напоминает минивэн, у прототипа передняя дверь отходит в сторону, как у туристических автобусов, перемещаясь на кривых рычагах. Задняя дверь сделана сдвижной, а средней стойки кузова вообще нет, что делает дверной проем просто огромным и весьма удобным для посадки и высадки пассажиров.

Передняя панель лишена органов управления, если не считать дисплея на центральной консоли, а потому имеет симметричный дизайн. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные мониторы в подголовниках сидений первого ряда. Передние сиденья оснащены электроприводами и портами для мобильных устройств пассажиров.

Интерьер оформлен с использованием легко очищаемых материалов, имеющих приятную тактильную текстуру.

Фото беспилотного такси

Фото Abigail Bassett для The Verge

Когда транспорт можно будет увидеть на улице

Сроки появления таких такси на улицах США будут во многом зависеть от законодателей, которые должны разрешить эксплуатацию машин без привычных органов управления на дорогах общего пользования. Пока что на некоторых территориях местные власти разрешили коммерческую эксплуатацию такси без страхующего водителя за рулем, но привычные органы управления у этих машин есть.

Обратите внимание! Необходимо заботиться о безопасности своего смартфона, ведь он содержит все важные данные о вас. Если эта информация попадет в руки мошенников, можно потерять доступ к социальным сетям и даже деньги. Как повысить защищенность своего смартфона, читайте в нашем материале.