Ілон Маск оголосив дату презентації роботизованого таксі Tesla

Генеральний директор Tesla Ілон Маск повідомив цього тижня, що компанія має намір представити свій довгоочікуваний проєкт – роботизоване таксі.

Оголошення Маска, хоча і позбавлене деталей, нагадує про минулі терміни реалізації великих проєктів Tesla. Зокрема, електричний пікап Cybertruck пройшов чотири роки від анонсу до серійного виробництва, а Tesla Semi - п'ять років.

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Коли представлять роботаксі Tesla?

Очікується, що Маск надасть більш детальну інформацію про дату запуску роботизованого таксі або під час заходу 8 серпня, або заздалегідь.

Після заяви Маска акції Tesla позитивно відреагували, піднявшись на 3,81% після попереднього падіння. Ця заява, схоже, спростовує нещодавні спекуляції щодо планів Tesla припинити виробництво масового електромобіля (найдешевшої Tesal) вартістю близько 25 000 доларів США.

На тлі падіння акцій Tesla на третину з початку року і невтішних результатів першого кварталу, випуск роботизованого таксі може стати вирішальним моментом для компанії.

Що відомо про проєкт?

Концепція роботизованого таксі Tesla розробляється з 2019 року, що збігається з анонсом Cybertruck. Дебют транспортного засобу залежить від зрілості програмного забезпечення Tesla Full Self-Driving (FSD), яке обіцяє повне автономне керування автомобілем.

Спочатку передбачалося, що електромобіль розділить платформу з бюджетним електромобілем. Інвестори з нетерпінням чекали на досягнення автономності з 2019 року, причому кожен кінець року визначався як важлива віха, але постійно відкладався.

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У відповідь на повідомлення Reuters про нібито скасування планів Tesla щодо випуску недорогих електромобілів, Ілон Маск назвав їх неправдивими, хоча й відмовився надавати подальші роз'яснення. Тим часом Tesla впроваджує заходи для стимулювання попиту на свої електромобілі, включаючи безвідсоткову розстрочку для клієнтів у Китаї та щедрі знижки у США.