Apple згорнув роботу над проєктом

Команду розробників автомобіля від Apple, які також відомі як група спеціальних проєктів "Титан", очолював Тім Кук. Більшу частину з неї буде переведено в підрозділ штучного інтелекту (ШІ) виробника iPhone.

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Протягом десяти років, під час яких компанія займалася розробкою електрокара, компанія неодноразово змінювала напрям. Вона коливалася між створенням повністю електричного конкурента Tesla та повністю автономного транспорту, більш схожого на продукт Waymo.

Нагадаємо! Техгігант почав роботу над автомобілем десь у 2014 році. Задум полягав у повністю автономному електромобілі із салоном, схожим на лімузин, і голосовою навігацією.

З 2017 року Apple проводила дорожні випробування своєї системи з використанням екстер'єру позашляховика Lexus, при цьому задіявши десятки автомобілів на дорогах США. Завершити роботу над проєктом компанія хотіла до 2025 року.