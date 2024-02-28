Чи буде злиття компаній
Попри це, обидві компанії не виключають об'єднання або злиття стрімінгових сервісів у майбутньому. Керівники кіностудій почали обговорювати таку ймовірність у січні, оскільки обидві компанії переживають не найкращі часи
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Втім, поки що незрозуміло, чи буде Paramount Global зацікавлена в цьому, оскільки вона вивчає сценарії продажу. Водночас представники Paramount Global та Warner Bros. Discovery відмовилися від коментарів.
Яка ситуація з акціями
У п’ятницю акції Warner Bros. Discovery впали на 10%. Ймовірно, це трапилось через те, що компанія не виправдала надій аналітиків щодо доходів.
При цьому, Paramount Global також торгується близько до 52-тижневого мінімуму. Проте, компанія фінансовий звіт ще не показала.
Що відомо про компанії
- Корпорація Warner Bros. Entertainment, відома американська компанія, спеціалізується на виробництві фільмів і телесеріалів. Вона нині є частиною WarnerMedia і відома під назвою Time Warner.
- Paramount Pictures Corporation – американська кінокомпанія, розташована у Голлівуді, штат Каліфорнія. Це найстаріша студія, яка займається виробництвом кінофільмів.