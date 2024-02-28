Чи буде злиття компаній

Попри це, обидві компанії не виключають об'єднання або злиття стрімінгових сервісів у майбутньому. Керівники кіностудій почали обговорювати таку ймовірність у січні, оскільки обидві компанії переживають не найкращі часи

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Втім, поки що незрозуміло, чи буде Paramount Global зацікавлена в цьому, оскільки вона вивчає сценарії продажу. Водночас представники Paramount Global та Warner Bros. Discovery відмовилися від коментарів.

Яка ситуація з акціями

У п’ятницю акції Warner Bros. Discovery впали на 10%. Ймовірно, це трапилось через те, що компанія не виправдала надій аналітиків щодо доходів.

Зауважте! Акції компанії впали на 47% за минулий рік і близькі до мінімуму за 52 тижні.

При цьому, Paramount Global також торгується близько до 52-тижневого мінімуму. Проте, компанія фінансовий звіт ще не показала.

Що відомо про компанії