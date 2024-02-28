Будет ли слияние компаний

Несмотря на это, обе компании не исключают объединения или слияния стриминговых сервисов в будущем. Руководители киностудий начали обсуждать такую вероятность в январе, поскольку обе компании переживают не лучшие времена

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Впрочем, пока непонятно, будет ли Paramount Global заинтересована в этом, поскольку она изучает сценарии продажи. В то же время представители Paramount Global и Warner Bros. Discovery отказались от комментариев.

Какова ситуация с акциями

В пятницу акции Warner Bros. Discovery упали на 10%. Вероятно, это случилось из-за того, что компания не оправдала надежд аналитиков по доходам.

Заметьте! Акции компании упали на 47% за прошлый год и близки к минимуму за 52 недели.

При этом, Paramount Global также торгуется близко к 52-недельному минимуму. Тем не менее компания финансовый отчет еще не показала.

Что известно о компании