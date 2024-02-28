Apple свернул работу над проектом

Команду разработчиков автомобиля от Apple, которые также известны как группа специальных проектов "Титан", возглавлял Тим Кук. Большая часть из нее будет переведена в подразделение искусственного интеллекта (ИИ) производителя iPhone.

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В течение десяти лет, во время которых компания занималась разработкой электрокара, компания неоднократно меняла направление. Она колебалась между созданием полностью электрического конкурента Tesla и полностью автономного транспорта, более похожего на продукт Waymo.

Напомним! Техгигант начал работу над автомобилем где-то в 2014 году. Замысел заключался в полностью автономном электромобиле с салоном, похожим на лимузин, и голосовой навигацией.

С 2017 года Apple проводила дорожные испытания своей системы с использованием экстерьера внедорожника Lexus, при этом задействовав десятки автомобилей на дорогах США. Завершить работу над проектом компания хотела до 2025 года.