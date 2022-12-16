Ілон Маск видалив сторінку, яка слідкувала за його літаком, і тепер подає в суд на її власника

Ілон Маск обіцяв не чіпати обліковий запис, який публікував точне розташування його літака, але збрехав. Хоча ці дані відкриті, мільярдер був незадоволений, що інформація так легко потрапляє в мережу, але раніше нічого не міг зробити. Тепер усе змінилося.

Як повідомляв 24 канал, студент, якому на той момент було 19 років, запустив кілька облікових записів у твітері, де автоматичний бот публікував інформацію про розташування літаків Маска, Білла Гейтса, Джеффа Безоса та низки інших багатіїв – загалом 14 людей. Главі Tesla, SpaceX і тепер Twitter, це не сподобалось. Він назвав це "прямою загрозою його особистій безпеці" і спробував відкупитися, заплативши за свою приватність. Історія тоді завершилась фактично нічим: після нетривалого листування Маск просто додав розробника програми Джека Суїні до особистого "чорного списку". Однак тепер, ставши власником соцмережі, він отримав дещо більше влади.

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Що відбувається

Перш за все варто згадати, що Маск раніше обіцяв не застосовувати ніяких обмежень до сторінки @ElonJet. Однак знову зробив усе навпаки. Як пише The Verge, заблокованими виявились також інші облікові записи, якими керував Джек Суїні.

Ще до блокування розробник залишив на своїй сторінці твіт, у якому заявив, що Twitter "тихо обмежив доступ" до трекера літаків. Мова йде не про звичайний бан, а про "тіньовий", при якому сторінка зникає з пошуку, рекомендацій та стрічки, але зберігає можливість публікувати дописи. На підтвердження Суїні опублікував скриншот нібито робочого листування команди Twitter у Slack:



Скриншот із нібито внутрішнього чату Twitter / Фото Джека Суїні

Незрозуміло, як Суїні отримав цей скриншот, але на ньому можна побачити, що керівниця служби довіри та безпеки Елла Ірвін просить свою команду негайно застосувати до сторінки "важку фільтрацію видимості". Після цих дій акаунт @ElonJet стало важче знайти в пошуку або в рекомендаціях соцмережі.

Минув іще тиждень і обліковий запис узагалі було повністю заблоковано. При цьому Суїні отримав стандартний лист про припинення дії акаунта. Чому було видано перманентний бан, не пояснюється, однак такі дії явно суперечать заявам Ілона Маска про "свободу слова".

Ілон Маск подає до суду

Згодом мільярдер заявив у новому дописі, що збирається подати до суду на Джека Суїні.

Різку зміну думки Маск пояснив тим, що за його сім'єю нібито почали стежити. Як приклад, він опублікував ролик, на якому видно невідомого чоловіка в масці. За словами нового глави соцмережі, "божевільний переслідувач" їхав за автівкою його сина, думаючи, що в ній був сам Маск. Згодом той "заблокував машину і заліз на капот".

Проти Суїні та організацій, які підтримали вчинення шкоди моїй родині, розпочато судовий процес,

– йдеться у твіті.

Маск заявив, що кожен обліковий запис, що відстежує та публікує інформацію про місцезнаходження будь-кого в режимі реального часу, буде призупинено, оскільки це є порушенням фізичної безпеки. Це стосується також і розміщення посилань на сайти з інформацією про місцезнаходження в реальному часі.

При цьому публікація інформації про місцезнаходження "з невеликим запізненням" не є проблемою безпеки, тому не порушить правила твітера.

Якими будуть вимоги до Джека Суїні – наразі неясно.