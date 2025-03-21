Соцмережа Маска судиться з Індією через "нестримну цензуру", але до Росії та Китаю питань нема

Попри те, що Ілон Маск почав експансію Starlink в Індію, де йому ще потрібно отримати кілька дозволів на роботу, він не соромиться висувати претензії до тамтешнього уряду з інших питань. Його соцмережа X подала до суду, звинувачуючи країну в "нестримній цензурі". Що цікаво, цензура в Китаї та Росії, де платформа взагалі заблокована, здається, мільярдера не сильно хвилює.

Маск знову незадоволений

Сервіс Ілона Маска звинуватив Міністерство інформаційних технологій Індії в незаконному розширенні його повноважень щодо видалення онлайн-контенту. Насправді X уже давно обурюється масовими урядовими наказами про видалення або блокування контенту в країні. Наприклад, під час протестів фермерів минулого року соцмережа була змушена виконати таке розпорядження, посилаючись на ризик значних штрафів. Тоді вона також подала судовий позов, але зараз іще більше посилює опозицію державній цензурі за допомогою нових заяв, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з судовим позовом X, поданим раніше цього місяця, компанія звинуватила індійський уряд у створенні незаконного механізму, за допомогою якого "незліченна кількість" державних службовців має повноваження цензури та видалення онлайн-контенту.

Стверджується, що розроблений у країні механізм не відповідає індійським правовим гарантіям щодо видалення контенту, які вимагають, щоб ці накази "видавалися в таких випадках, як заподіяння шкоди суверенітету або громадському порядку", а також робилися "під суворим наглядом вищих посадових осіб".

X також заявляє, що державний сайт, створений Міністерством інформаційних технологій Індії, просить інші департаменти активніше використовувати цей ресурс, щоб видавати накази про блокування вмісту, а також зобов’язувати компанії соціальних мереж приєднатися до сайту для їхнього всебічного контролю.

Усе це соцмережа назвала "нестримною цензурою інформації в Індії". Компанія сподівається використати законний шлях для скасування діючих правил. Коротке слухання у цій справі відбулося на початку цього місяця, але жодного рішення винесено не було. Очікується, що наступне слухання відбудеться у Верховному суді десь наступного тижня.

Варто нагадати, що в Китаї X узагалі заблокований, але Маск щодо цієї країни значно м'якший, оскільки від Пекіна великою мірою залежить майбутнє його компанії Tesla. Там зосереджене не лише виробництво та сировина, а й величезний ринок збуту. Тому все, що ми отримали останнім часом, це легка критика на адресу Китаю. Маск раніше заявив, що, оскільки TikTok у США тепер врятовано від повного блокування, то тамтешній уряд повинен розглянути можливість розблокування X. Про жодну судову тяганину, звісно ж, мова не йде.