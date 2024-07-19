Масштабні збої в аеропортах: призупинено польоти в США та Європі

Джерела повідомляють про несправності, які призвели до збоїв у роботі авіакомпаній. Деталей поки що мало, але відомо, що деякі авіакомпанії призупинили польоти.

Наразі повідомлення надходять про несправності в Штатах, де рейси кількох великих американських авіакомпаній, включаючи Delta, United і American Airlines, були скасовані в п'ятницю через проблеми зі зв'язком, а також Іспанії та Німеччині.

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Деталі

Федеральне управління цивільної авіації у США (FAA) повідомило, що наземна зупинка впливає на всі рейси авіакомпаній, незалежно від їхнього призначення. Наразі незрозуміло, як довго це триватиме.

Через інцидент у комп’ютерній системі в системах Aena та в аеропортах мережі в Іспанії відбуваються зміни, що може спричинити затримки,

– йдеться у повідомленні Aena через соціальні мережі. Там також додають, що поки проблема не вирішена, "операції проводяться ручними системами".

Схоже, що причина пов'язана з триваючим збоєм у Windows, який впливає на програмне забезпечення аеропортів.

Це також раніше призвело до зупинки авіакомпанії Frontier Airlines на кілька годин у четвер, але все було швидко виправлено.

Її конкуренти, включаючи Allegiant і SunCountry, також заявили, що у них виникли труднощі, в тому числі з бронюванням, реєстрацією на рейс і функціями управління поїздками.

Вже у п'ятницю вранці FAA також оголосило, що всі рейси Allegiant будуть скасовані.

На сайті звіту про стан хмарного програмного забезпечення Azure компанія Microsoft повідомила, що для деяких клієнтів у центральній частині Сполучених Штатів близько 18:00 за східним часом стався збій в роботі, "включаючи збої в управлінні послугами, з'єднанні або доступності послуг". Компанія заявила, що встановила причину збоїв і працює над її усуненням. Але терміни невідомі.