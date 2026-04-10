Хакери злили тисячі секретних файлів поліції Лос-Анджелеса

У США розгорівся гучний скандал через витік даних поліції Лос-Анджелеса. У відкритий доступ потрапили сотні тисяч файлів із персональною інформацією, службовими документами та матеріалами внутрішніх розслідувань. Інцидент уже називають одним із найсерйозніших порушень безпеки в історії відомства.

Про це повідомляє портал TechCrunch.

Що саме вкрали хакери і як це сталося?

Кібератака, про яку першими повідомили американські медіа, призвела до витоку величезного масиву службової інформації поліції Лос-Анджелеса. За попередніми оцінками, йдеться про 7,7 терабайта даних – це понад 337 тисяч окремих файлів.

Серед оприлюднених матеріалів – особові справи співробітників поліції, документи внутрішніх перевірок, а також процесуальні матеріали, пов'язані з кримінальними скаргами. Окрему тривогу викликає те, що у файлах містяться персональні дані: імена свідків, конфіденційна інформація та навіть медичні записи.

Факт витоку частково підтвердила Емма Бест – засновниця платформи Distributed Denial of Secrets. Вона заявила, що мала змогу переглянути частину архіву, який певний час був доступний на сайті хакерського угруповання, але згодом зник без пояснення причин.

У Департаменті поліції Лос-Анджелеса наголосили, що їхні власні системи не були зламані. За офіційною версією, точкою входу для атаки стала стороння система цифрового зберігання, яка належить офісу міського прокурора Лос-Анджелеса. Наразі поліція співпрацює з цим відомством, щоб отримати доступ до скомпрометованих матеріалів і оцінити повний масштаб інциденту.

За даними Los Angeles Times, витік може стати безпрецедентним. У штаті Каліфорнія більшість поліцейських документів мають статус конфіденційних, тому їхнє оприлюднення – навіть часткове – створює серйозні юридичні та безпекові ризики.

Хто стоїть за атакою?

Атаку пов'язують із групою World Leaks. Вона з'явилася на початку 2025 року і, за оцінками експертів, є ребрендингом відомої кіберзлочинної мережі Hunters International. За короткий час нова структура вже встигла провести низку атак на організації в різних галузях – від медицини до технологій, включно з оборонними підрядниками та компаніями зі списку Fortune 500.