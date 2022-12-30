Mastodon не перетвориться на все те, що ви ненавидите в Twitter, – засновник компанії

Децентралізована соцмережа Mastodon переживає сплеск популярності на фоні приходу Ілона Маска до влади в Twitter. Сайт мікроблогів з відкритим початковим кодом в короткі терміни залучив мільйони користувачів, але відмовляється від інвестицій, щоб зберігати незалежність.

Як стало відомо, Mastodon за останні місяці відхилив "понад п'ять" інвестиційних пропозицій від венчурних фірм Кремнієвої долини. Засновник компанії пообіцяв захистити некомерційний статус платформи, яка почала рости швидкими темпами завдяки чуткам про можливі проблеми у Twitter.

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Що відомо

Mastodon – розподілена та федеративна соціальна мережа. Вона складається з окремих незалежних серверів, на яких реєструються користувачі. Вони можуть безперешкодно спілкуватися з іншими серверами, публікувати "дмухи" з обмеженням у 500 символів, гнучко налаштовувати свою конфіденційність тощо. Відмінність від Twitter полягає в самоуправлінні – на вашому сервері можуть бути власні правила, за дотриманням котрих слідкує адміністратор, який його створив. Крім того, існують і загальні, базові сервери від імені соцмережі. Створив її, до речі, росіянин Євген Рочко, який у віці одинадцяти років емігрував до Німеччини і зараз в усіх джерелах іменується німецьким програмістом.

Як повідомив Financial Times сам Рочко, він отримав пропозиції від більш ніж п'яти американських інвесторів, які хотіли вкласти "сотні тисяч доларів" у підтримку продукту після його швидкого зростання. Але він сказав, що некомерційний статус платформи є "недоторканним", додавши, що незалежність Mastodon і вибір стилів модерації на його серверах є частиною привабливості сервісу.

Mastodon не перетвориться на все те, що ви ненавидите в Twitter. Те, що він може бути проданий суперечливому мільярдеру, те, що він може бути закритий, збанкрутувати тощо. Це різниця в парадигмах,

– коментує засновник соцмережі.

Компанія буде продовжувати покладатися на пожертвування. Вона має понад 8500 донорів на платформі Patreon, через яку збирає понад 25 000 фунтів стерлінгів на місяць.