Наука виявила чіткі математичні закономірності у людському коханні

Чи можна прорахувати почуття за допомогою формул? Науковці стверджують, що романтичні стосунки підпорядковуються чітким математичним законам. Нове дослідження дозволяє вирахувати "зони ризику" та зрозуміти, коли пара наближається до неминучого фіналу.

Рівняння, що рятують шлюби

Три десятиліття наукових пошуків довели, що любовний шлях можна простежити за допомогою рівнянь. Професор Лоран Пюжо-Менжуе з Університету Ліона I спільно з міжнародною групою дослідників розробив моделі, де романтичні почуття виступають як динамічні системи. Це означає, що любов змінюється під впливом взаємопов'язаних сил, які можна виміряти та проаналізувати, пише SciTechDaily.

Цікаво, що математичний слід веде не до людей, а до кроликів. Фундаментом для аналізу стосунків стали моделі зміни популяцій, які колись описували поширення кролів у Австралії або взаємодію хижака та жертви. Зокрема, вчені адаптували рівняння Лотки-Вольтерри, що описують стосунки між рисями та зайцями, до людських емоцій.

Так само як ми можемо передбачити зростання популяції або вимирання видів, ми можемо змоделювати еволюцію почуттів у парі,

– додав науковець.

Критичний поріг і стійкість

Центральною ідеєю моделі стала наявність "критичного порогу" міцності стосунків. Якщо рівень почуттів падає нижче цієї межі та залишається там, математика прогнозує неминуче розлучення. Проте знання про цей поріг дає парам шанс вчасно помітити небезпеку та вжити заходів.

Дослідники виділили три головні фактори стабільності: силу потягу між партнерами, природне згасання почуттів із часом та реакцію кожного на емоції іншого. Попри складність людської поведінки, ці алгоритми допомагають зрозуміти, наскільки ефективно пара долає стреси, фінансові труднощі чи виховання дітей.

У майбутньому автори планують залучити штучний інтелект, який працюватиме як "любовний GPS". Він показуватиме, де зараз перебувають партнери, куди вони прямують і які маршрути допоможуть уникнути конфліктів.

Хоча формули не обіцяють стовідсоткової точності через іноді ірраціональні вчинки людей, вони дають орієнтири для тих, хто хоче побудувати міцну основу для своїх почуттів.