Уравнения, спасающие браки

Три десятилетия научных изысканий доказали, что любовный путь можно проследить с помощью уравнений. Профессор Лоран Пюжо-Менжуэ из Университета Лиона I совместно с международной группой исследователей разработал модели, где романтические чувства выступают как динамические системы. Это означает, что любовь изменяется под влиянием взаимосвязанных сил, которые можно измерить и проанализировать, пишет SciTechDaily .

Интересно, что математический след ведет не к людям, а к кроликам. Фундаментом для анализа отношений стали модели смены популяций, когда-то описывавших распространение кроликов в Австралии или взаимодействие хищника и жертвы. В частности, ученые адаптировали уравнения Лотки-Вольтерры, описывающие отношения между чертами и зайцами к человеческим эмоциям.

Так же как мы можем предсказать рост популяции или вымирания видов, мы можем смоделировать эволюцию чувств в паре.

– добавил ученый.

Критический порог и стойкость

Центральной идеей модели стало наличие "критического порога" крепости отношений. Если уровень чувств падает ниже этого предела и остается там, то математика прогнозирует неизбежный развод. Однако знание об этом пороге дает парам шанс вовремя заметить опасность и принять меры.

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Исследователи выделили три главных фактора стабильности: силу влечения между партнерами, естественное угасание чувств со временем и реакцию каждого на эмоции другого. Несмотря на сложность человеческого поведения, эти алгоритмы помогают понять, насколько эффективно пара преодолевает стрессы, финансовые трудности или воспитание детей.

В будущем авторы планируют привлечь искусственный интеллект, который будет работать как "любовный GPS". Он будет показывать, где находятся партнеры, куда они направляются и какие маршруты помогут избежать конфликтов.

Хотя формулы не обещают стопроцентной точности из-за иногда иррациональных поступков людей, они дают ориентиры для тех, кто хочет построить прочную основу для своих чувств.