Dictionarycom назвав слово року: Ні, це не датацентр

Dictionary.com оголосив слово maxxing словом 2026 року. Інтернет-сленг, пов'язаний із прагненням максимально покращити різні аспекти життя, відображає культуру постійної оптимізації. До п'ятірки також увійшов термін data center.

Слово maxxing стало словом 2026 року за версією Dictionary.com завдяки поширенню в соціальних мережах і відображенню сучасної культури самовдосконалення. Воно походить від англійського maximizing – «максимізація» – і означає прагнення досягти найкращого можливого результату в певній сфері. Про це пише Gizmodo.

Чому maxxing стало словом року?

Термін використовують у різних контекстах. Наприклад, looksmaxxing означає спроби максимально покращити зовнішність, а protein-maxxing – зосередження на збільшенні споживання білка. Також в інтернеті з'являються інші варіанти слова, пов'язані зі статусом, фертильністю та оптимізацією повсякденних процесів.

За даними Dictionary.com, у серпні 2026 року слово maxxing траплялося в цифрових медіа майже в 19 разів частіше, ніж становив його середньомісячний показник за 2025 рік.

Стів Джонсон, директор із лексикографії IXL Learning, материнської компанії Dictionary.com, пояснив вибір тим, що слово відображає культуру, дедалі більше зосереджену на прагненні отримати максимум від усього. Люди хочуть постійно покращувати результати незалежно від сфери діяльності.

Як штучний інтелект вплинув на популярність терміна?

Поширенню maxxing сприяла й індустрія штучного інтелекту. Протягом останнього року деякі американські компанії заохочували працівників якомога активніше використовувати ШІ-інструменти. Цю практику називали token-maxxing – максимізацією використання токенів, тобто одиниць тексту, які мовні моделі обробляють під час роботи.

Ідея полягала в тому, щоб прискорити впровадження штучного інтелекту та підготувати бізнес до технологічних змін. Однак активне використання моделей спричиняло значні витрати. У результаті частина компаній почала переглядати підходи до роботи з ШІ, приділяючи більше уваги вартості та ефективності.

Цей приклад демонструє, як сленговий термін вийшов за межі соціальних мереж і почав описувати тенденції в корпоративному світі.

Які ще слова потрапили до списку Dictionary.com?

Окрім maxxing, Dictionary.com включив до п'ятірки слів року ще чотири терміни:

Data center – центр обробки даних, важлива частина інфраструктури для роботи систем штучного інтелекту.

Affordability – доступність товарів і послуг за ціною, що залишається важливою суспільною та економічною темою.

Odyssey – тривала й складна подорож або процес, сповнений випробувань.

Unc. – інтернет-сленг, скорочення від uncle («дядько»), яким можуть називати старшу людину або когось, хто поводиться як представник старшого покоління.

Включення data center до списку також свідчить про помітність дискусій навколо інфраструктури штучного інтелекту. Водночас вибір слова року відображає не лише технологічні тенденції, а й ширші культурні та суспільні зміни.

Станом на 26 жовтня 2026 року Oxford University Press і Merriam-Webster ще не оголосили своїх слів року.