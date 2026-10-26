Dictionarycom назвал слово года Нет, это не датацентр

Слово "maxxing" стало словом 2026 года по версии Dictionary.com благодаря его распространению в социальных сетях и отражению современной культуры самосовершенствования. Оно происходит от английского maximizing – "максимизация" – и означает стремление достичь наилучшего возможного результата в определенной сфере. Об этом пишет Gizmodo.

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Почему "maxxing" стало словом года?

Этот термин используется в различных контекстах. Например, "looksmaxxing" означает попытки максимально улучшить внешность, а "protein-maxxing" – сосредоточение на увеличении потребления белка. Также в интернете появляются другие варианты слова, связанные со статусом, фертильностью и оптимизацией повседневных процессов.

По данным Dictionary.com, в августе 2026 года слово "maxxing" встречалось в цифровых медиа почти в 19 раз чаще, чем его среднемесячный показатель за 2025 год.

Стив Джонсон, директор по лексикографии IXL Learning, материнской компании Dictionary.com, объяснил этот выбор тем, что слово отражает культуру, все больше сосредоточенную на стремлении получить максимум от всего. Люди хотят постоянно улучшать результаты независимо от сферы деятельности.

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Как искусственный интеллект повлиял на популярность этого термина?

Распространению maxxing способствовала и индустрия искусственного интеллекта. В течение последнего года некоторые американские компании поощряли сотрудников как можно активнее использовать ИИ-инструменты. Эту практику называли token-maxxing – максимизацией использования токенов, то есть единиц текста, которые языковые модели обрабатывают во время работы.

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Идея заключалась в том, чтобы ускорить внедрение искусственного интеллекта и подготовить бизнес к технологическим изменениям. Однако активное использование моделей приводило к значительным затратам. В результате часть компаний начала пересматривать подходы к работе с ИИ, уделяя больше внимания стоимости и эффективности.

Этот пример демонстрирует, как сленговый термин вышел за пределы социальных сетей и стал описывать тенденции в корпоративном мире.

Что еще попало в список Dictionary.com?

Помимо maxxing, Dictionary.com включил в пятерку слов года еще четыре термина:

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Data center – центр обработки данных, важная часть инфраструктуры для работы систем искусственного интеллекта.

Affordability – доступность товаров и услуг по цене, что остается важной социальной и экономической темой.

Odyssey – длительное и сложное путешествие или процесс, полный испытаний.

Unc. – интернет-сленг, сокращение от uncle ("дядя"), которым могут называть пожилого человека или кого-то, кто ведет себя как представитель старшего поколения.

Включение термина "data center" в список также свидетельствует о заметной активности дискуссий вокруг инфраструктуры искусственного интеллекта. В то же время выбор слова года отражает не только технологические тенденции, но и более широкие культурные и общественные изменения.

По состоянию на 26 октября 2026 года Oxford University Press и Merriam-Webster еще не объявили свои слова года.