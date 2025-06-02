Процесори наступного покоління настільки дорогі, що ми навряд чи побачимо їх у своїх смартфонах

Якщо ви з острахом чекали на появу 2-нанометрових процесорів, які піднімуть ціни смартфонів уже в найближчі роки, то ось ще гірша новина: чипи наступного покоління, виготовлені за технологією 1,4 нанометра, коштують ще більших грошей.

TSMC рухається до 1,4 нанометра, але ціна кусається

Компанія TSMC готується до впровадження свого передового 1,4-нанометрового техпроцесу, який також називають "Angstrom". Очікується, що кожна пластина, виготовлена за цією технологією, коштуватиме близько 45 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech. Однак варто зауважити, що одна пластина не дорівнює одному процесору. Залежно від розміру кристала, на пластині вміщається близько 60-62 процесорів.

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Найближчий до реалізації 2-нанометровий техпроцес коштує 30 000 доларів за пластину, і це вже дуже дорого навіть для найбільших компаній. Якщо порахувати, то виходить, що з усієї вартості майбутнього смартфона, 483-500 доларів коштуватиме лише сам процесор на 2 нанометри. Якщо туди поставити 1,4-нанометровий чип, його вартість складе 725-750 доларів. Це більше, ніж навіть ціна готового смартфона в середньобюджетному сегменті. Таким чином умовній компанії Apple через кілька років доведеться продавати телефон на 242-250 доларів дорожче, а це надзвичайно великий стрибок, якого компанія не може собі дозволити.

Для порівняння, друк однієї пластини на 3 нанометри обходиться зараз у 18 000 доларів. Це означає, що один процесор коштує приблизно в 290 доларів. Тож можна зрозуміти, що навіть стрибок від трьох до двох нанометрів буде відчутним у наступні роки, якщо компанії не знайдуть спосіб зекономити на інших комплектуючих.

Однак виробники не мають вибору – вони вже працюють із 2-нм рішеннями, намагаючись не відстати в технологічній гонці. Зокрема, TSMC почала приймати замовлення на 2-нм техпроцес ще з 1 квітня, і гравці на ринку готові вкладати мільярди, аби здобути конкурентну перевагу. MediaTek уже оголосила, що почне масове виробництво своїх 2-нм чипів у четвертому кварталі 2025 року, що є сигналом для конкурентів не відставати.

Попри те, що Apple часто критикують за запізнення в адаптації деяких стандартів, саме вона зазвичай першою використовує найсучасніші техпроцеси TSMC. Тому саме Apple потенційно може стати першим клієнтом, який ризикне випробувати новий 1,4-нм вузол, хоча наразі жодна компанія не висловила зацікавлення у замовленнях на нього.

Варто зазначити, що виробництво 1,4-нм процесорів стартує не раніше 2028 року, тож є імовірність, що технологію за цей час вдасться здешевити. Як правило, масове виробництво призводить до падіння цін.

На сьогодні основна увага клієнтів зосереджена на освоєнні 2-нм вузла, який залишається доступнішим і практичнішим у реалізації.

А поки що актуальними є три нанометри, відомі як N3E. У 2025 році на базі цієї технології з’являться нові чіпсети, зокрема Dimensity 9500 від MediaTek, Snapdragon 8 Elite Gen 2 від Qualcomm та Apple A19 і A19 Pro.

Якщо ціни не впадуть, це означає, що використання майбутніх техпроцесів у споживчій електроніці буде ексклюзивом для високоспеціалізованих або корпоративних рішень, а не для масових смартфонів, адже в такому випадку звичайний телефон може коштувати 1500-2000 доларів.