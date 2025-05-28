Розвиток вітчизняного виробництва чипів допоміг би зменшити залежність України від зовнішніх поставок, посилити власні виробничі можливості та закріпити позиції країни як важливого гравця на світовому ринку інновацій, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.

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Шлях до власного виробництва чипів

Для реалізації цих амбітних планів Україна підписала меморандум про співпрацю з Національною напівпровідниковою асоціацією України. У межах цієї співпраці визначено низку ключових напрямків для спільного розвитку галузі.

Визначені кроки включають:

Впровадження наукових розробок безпосередньо у виробничі процеси та активну участь у міжнародних ініціативах, пов'язаних із напівпровідниками.

Надання допомоги українським компаніям для успішного виходу та закріплення на глобальних ринках.

Підтримку вітчизняних стартапів у цій сфері через менторські програми та надання фінансування.

Посилення заходів кіберзахисту для систем, що використовуються у виробництві напівпровідників, для забезпечення їхньої безпеки та стабільності.

Активну роботу над підготовкою висококваліфікованих фахівців та створенням спеціалізованих освітніх програм для формування кадрового потенціалу в галузі.

Ці напрямки співпраці реалізуються в рамках загальної Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN, яка діє до 2030 року. Спільна робота спрямована на розвиток українських інновацій та сприяє побудові зручної цифрової держави.

Варто зазначити, що оголошення не дає конкретних термінів випуску перших українських чипів. Зазвичай на розробку таких технологій ідуть роки, якщо тільки не брати за основу вже готові рішення. Крім того, незрозуміло, наскільки передовими хочуть бачити ці чипи. Якщо ініціатива ставить за мету виробництво найсучасніших зразків, то для того, щоб наздогнати TSMC, знадобляться колосальні гроші та багато часу, за який тайванський виробник просунеться ще далі. Однак зброя – дрони чи ракети – не потребують найпотужніших рішень, таких як 2-нанометрові чи 3-нанометрові процесори. Для цього підходять і менш потужні зразки, особливо враховуючи той факт, що вони в такому випадку будуть дешевшими.