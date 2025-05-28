Развитие отечественного производства чипов помогло бы уменьшить зависимость Украины от внешних поставок, усилить собственные производственные возможности и закрепить позиции страны как важного игрока на мировом рынке инноваций, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный телеграм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

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Путь к собственному производству чипов

Для реализации этих амбициозных планов Украина подписала меморандум о сотрудничестве с Национальной полупроводниковой ассоциацией Украины. В рамках этого сотрудничества определен ряд ключевых направлений для совместного развития отрасли.

Определенные шаги включают:

Внедрение научных разработок непосредственно в производственные процессы и активное участие в международных инициативах, связанных с полупроводниками.

Оказание помощи украинским компаниям для успешного выхода и закрепления на глобальных рынках.

Поддержку отечественных стартапов в этой сфере через менторские программы и предоставление финансирования.

Усиление мер киберзащиты для систем, используемых в производстве полупроводников, для обеспечения их безопасности и стабильности.

Активную работу над подготовкой высококвалифицированных специалистов и созданием специализированных образовательных программ для формирования кадрового потенциала в отрасли.

Эти направления сотрудничества реализуются в рамках общей Стратегии цифрового развития инноваций WINWIN, которая действует до 2030 года. Совместная работа направлена на развитие украинских инноваций и способствует построению удобного цифрового государства.

Стоит отметить, что объявление не дает конкретных сроков выпуска первых украинских чипов. Обычно на разработку таких технологий уходят годы, если только не брать за основу уже готовые решения. Кроме того, непонятно, насколько передовыми хотят видеть эти чипы. Если инициатива ставит целью производство современных образцов, то для того, чтобы догнать TSMC, понадобятся колоссальные деньги и много времени, за которое тайваньский производитель продвинется еще дальше. Однако оружие – дроны или ракеты – не требуют мощных решений, таких как 2-нанометровые или 3-нанометровые процессоры. Для этого подходят и менее мощные образцы, особенно учитывая тот факт, что они в таком случае будут дешевле.