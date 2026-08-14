Один із найвідоміших астронавтів США йде на пенсію після 30 років роботи NASA

Після тридцяти років блискучої кар'єри один із найдосвідченіших підкорювачів космосу, Майк Фінке, оголосив про вихід на пенсію. NASA офіційно підтвердило цю інформацію, відзначивши його неоціненний внесок у розвиток пілотованої космонавтики та дослідження орбіти Землі.

Три десятиліття серед зірок

Майк Фінке залишає космічне агентство у статусі четвертого астронавта США за кількістю проведеного часу за межами планети. Загалом він провів у космосі 549 діб протягом чотирьох окремих місій. Цей вражаючий досвід включає дев'ять виходів у відкритий космос та дві каденції на посаді командира Міжнародної космічної станції, пише Space.

Мало хто мав можливість сформувати стільки глав історії NASA, як Майк Фінке,

– прокоментував адміністратор NASA Джаред Айзекман.

Останнім гучним акордом у кар'єрі Фінке став політ на кораблі SpaceX Crew-11. Під час цієї місії він виконував обов'язки пілота, а згодом очолив 74-ту експедицію на МКС, яка тривала з серпня 2025 – по січень 2026 року. Колеги цінують його не лише за технічну майстерність, а й за лідерські якості, які він демонстрував у найскладніших ситуаціях на орбіті.

Попри те, що офіційні особи не розголошують подальші плани ветерана, його вплив на галузь залишатиметься відчутним ще довго.

Я залишаюся глибоко відданим справі дослідження. NASA дало мені надзвичайний привілей служити разом із видатними людьми, літати та допомагати розробляти космічні кораблі,

– заявив Майк Фінке.

Астронавт також додав, що з нетерпінням чекає на можливість передати накопичений досвід наступним поколінням інженерів та дослідників.

Фінке бачив становлення МКС від її перших модулів до сучасної багатонаціональної лабораторії, і тепер його знання допоможуть готувати лідерів для майбутніх місій на Місяць та Марс. Його відхід знаменує завершення цілої епохи, проте дух першовідкривача, який він втілював, продовжуватиме надихати молодих фахівців космічної галузі.