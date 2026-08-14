Три десятилетия среди звезд

Майк Финке покидает космическое агентство, являясь четвертым астронавтом США по количеству времени, проведенного за пределами планеты. Всего он провел в космосе 549 суток в ходе четырех отдельных миссий. Этот впечатляющий опыт включает девять выходов в открытый космос и два срока на посту командира Международной космической станции, пишет Space.

"Мало кто имел возможность войти в историю NASA так же многократно, как Майк Финке",

– прокомментировал администратор NASA Джаред Айзекман.

Последним громким аккордом в карьере Финке стал полет на корабле SpaceX Crew-11. Во время этой миссии он исполнял обязанности пилота, а впоследствии возглавил 74-ю экспедицию на МКС, которая длилась с августа 2025 по январь 2026 года. Коллеги ценят его не только за техническое мастерство, но и за лидерские качества, которые он демонстрировал в самых сложных ситуациях на орбите.

Несмотря на то, что официальные лица не разглашают дальнейшие планы ветерана, его влияние на отрасль будет ощущаться еще долго.

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"Я по-прежнему глубоко предан делу исследования. НАСА предоставило мне исключительную привилегию служить вместе с выдающимися людьми, летать и помогать разрабатывать космические корабли",

– заявил Майк Финке.

Астронавт также добавил, что с нетерпением ждет возможности передать накопленный опыт следующим поколениям инженеров и исследователей.

Финке был свидетелем становления МКС от ее первых модулей до современной многонациональной лаборатории, и теперь его знания помогут готовить лидеров для будущих миссий на Луну и Марс. Его уход знаменует завершение целой эпохи, однако дух первооткрывателя, который он воплощал, будет и впредь вдохновлять молодых специалистов космической отрасли.