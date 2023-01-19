Влада Мексики заборонила експерименти з геоінженерією, розпочаті торік для порятунку планети

Стартап Make Sunsets запустив у небо Мексики кулі з діоксидом сірки, які повинні були частково закрити доступ сонячному світлу, тим самим охолоджуючи планету. Такі проєкти давно критикують учені, а тепер, схоже, проти них виступила влада країни.

Як пише джерело, Make Sunsets провела польові випробування без попереднього повідомлення або згоди уряду Мексики. Побоюючись наслідків для атмосфери Землі, влада країни вирішила заборонити подальші експерименти.

Раніше Американський стартап почав експеримент із сонячної геоінженерії, розпиливши хімікати в небі

Що сталося

У повідомленні, поширеному Секретаріатом навколишнього середовища та природних ресурсів Мексики, йдеться, що заборона покликана захистити громади та природу в умовах відсутності будь-яких міжнародних угод щодо регулювання такого роду експериментів, які можуть мати наслідки планетарного масштабу.

Уже проведений експеримент, про який нещодавно оголосив засновник компанії Make Sunsets Люк Ісеман, навряд чи мав значний вплив на навколишнє середовище, адже обидві кулі містили менше 20 грамів діоксиду сірки. Це крихітна кількість сполуки, яка зазвичай у значно більших об'ємах викидається в повітря вулканами та електростанціями на викопному паливі. Крім того, стартап начебто не відстежував кулі, тому не знає, чи піднялися вони достатньо високо, щоб доставити діоксид сірки до місця, в якому він міг би показати бажану ефективність.

Що тепер

Майбутні запуски "відкладені на невизначений термін", каже Люк Ісеман.

Він та його компанія "особливо раді працювати з острівними країнами, чиє існування перебуває під загрозою через зміну клімату". За його словами, компанія зацікавлена в партнерстві з урядами, хоча таких угод ще немає. Єдина причина, чому Make Sunsets випустила кулі в Мексиці, полягає в тому, що Ісеман жив там у той час.