Google перейменував Мексиканську затоку на своїх картах за наказом Трампа

На картах компанії Google відбулися очікувані зміни: Мексиканська затока стала Американською затокою. Але не для всіх. Ось усе, що треба про це знати.

Зміни остаточно впроваджено

Ще до інавгурації Дональд Трамп обіцяв, що перейменує Мексиканську затоку на Американську. У промові під час інавгурації він повторив обіцянку, а також заявив, що свою історичну назву поверне гора на Алясці, найвища вершина Північної Америки, яку раніше перейменовували за наказом Барака Обами. Компанія Google згодом сказала, що підкориться, але чекатиме офіційної зміни назв у базі даних GNIS – інформаційній системі географічних назв США, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Як тепер помітили користувачі та ЗМІ, нова назва вже відображається на картах. Але користувачі в різних частинах світу побачать це по-різному:

Для тих, хто перебуває у США, на карті демонструється назва "Американська затока".

Для жителів Мексики назва лишається старою – "Мексиканська затока".

Для всього іншого світу Google вирішив поєднати обидві назви й відображати їх поряд.

Що цікаво, New York Times із посиланням на Міністерство внутрішніх справ США пише, що "офіційні урядові карти ще не оновлено" в системі GNIS, яка є частиною Геологічної служби США. Таким чином компанія, попри попередні обіцянки, зробила це раніше, не чекаючи на зміни в урядових базах.

Google не даремно лишив стару назву для Мексики, оскільки влада країни рішуче виступила проти перейменування:

Для нас і для всього світу це все ще Мексиканська затока,

– сказала президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.

Раніше видання New York Times поговорило з місцевими жителями й запитало, що вони думають про зміну назви. Зокрема, взяло коментар у 52-річного Ремеса Санчеса, який керує рибальською асоціацією з 15 000 членів у штаті Тамауліпас на північному сході Мексики. Він ловив рибу в затоці протягом 20 років і, за оцінками, проводить у її водах 2000 годин на рік.

"[Трамп] змінює назву культурної та природної спадщини Мексики з XVI століття, коли Сполучені Штати ще навіть не були утворені", – каже Санчес.

Затока мала багато назв, від Флоридської до затоки Кортеса, але є свідчення того, що назва "Мексиканська" стабілізувалася щонайменше у 1552 році. Попри те, що до заснування Мексики лишалося ще 300 років, назва походить від ацтеків, які побудували місто, на якому пізніше було зведено Мехіко.