Це не Tesla: у США продали перший безпілотний автомобіль, який дозволяє відволікатись від дороги

Ілон Маск обіцяє нам повний автопілот уже багато років, щоразу відсуваючи терміни на кілька місяців чи рік. Однак віз і нині там. Але поки Tesla ніяк не досягне своєї мети, її конкуренти, схоже, вже це зробили.

Повний автопілот

Компанія Mercedes-Benz продала у США щонайменше один зі своїх нових автомобілів, оснащених програмним забезпеченням для автономного водіння Drive Pilot. Воно дозволяє прибрати руки з керма і відволіктися від дороги. Всього в країні таких зараз лише 65 одиниць.

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Усі транспортні засоби класифікуються за шестирівневою шкалою, розробленою Товариством автомобільних інженерів (SAE), де рівень 0 – повністю ручне керування, а рівень 5 – повністю автономне, з нульовою участю людини.

Більшість безпілотних автомобілів на дорогах сьогодні відносять до рівня 1 або 2. Це означає, що вони пропонують функції "підтримки водія", включаючи автоматичне екстрене гальмування, попередження про сліпі зони, центрування в смузі руху та адаптивний круїз-контроль. Але поки ці допоміжні функції активні, водій зберігає контроль над автомобілем і повинен постійно за ними наглядати.

Хоча багато власників Tesla "грішать" тим, що займаються власними справами під час ввімкнення системи Full Self-Driving, або навіть покидають водійське сидіння, на нинішньому етапі розвитку цієї технології це робити не дозволяється.

У самокерованих транспортних засобах рівня 3, таких як автомобілі, оснащені системою Drive Pilot від Mercedes-Benz, людині на водійському сидінні не потрібно активно керувати автомобілем, поки задіяні функції автоматизованого водіння. Вони можуть бути задіяні в певних ситуаціях, наприклад, під час керування рухом на автомагістралі. Drive Pilot бере на себе контроль над транспортним засобом, тобто водій може відволіктися від дороги і відірвати руки від керма, згідно з рекламним відеороликом.

Рекламний ролик англійською мовою: відео

Першими двома автомобілями третього рівня, які отримали дозвіл на продаж у США, стали моделі S-Class та EQS Sedan від Mercedes-Benz із системою Drive Pilot, які доступні лише в Каліфорнії та Неваді. Поки що це єдині штати, які надали компанії відповідну сертифікацію.

Спочатку компанія отримала сертифікат SAE рівня 3 у січні 2023 року, ставши першим автовиробником, який отримав таку сертифікацію. Інші виробники працюють над подібною технологією, зокрема BMW у своїх автомобілях 7-ї серії.