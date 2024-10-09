Вірусне відео показує чоловіка, що плаває на байдарці у своїй вітальні, затопленій після урагану

Поки ураган Мілтон насувається на Флориду, жителі регіону діляться фото та відео наслідків, які залишив по собі попередній шторм на ім'я Гелен. В одному з роликів, опублікованих у TikTok, видно чоловіка, який пливе на байдарці у власному будинку, затопленому до висоти більше метра.

Повінь у будинку

Автора відео звуть Метт Геллер, як повідомляє видання Vice. У момент зйомки в його вітальні було 1,2 метра води, тож він узяв свій фіолетовий човен, щоб пересуватися помешканням.

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Байдарка була моїм планом втечі на випадок, якщо ситуація стане надто складною, щоб ми змогли вибратися звідти. Я не думав, що вона мені знадобиться у вітальні,

– сказав пізніше Геллер в інтерв'ю на CNN.

За словами Геллера, він просто тримався на плаву в байдарці в межах свого будинку. Коли зникла електрика, він зміг частково освітлювати будинок свічками.

Як і багато людей в цьому районі, Геллер розповів журналістам, що був вражений тим, як швидко все сталося, зазначивши, що всього за півтори години вода піднялася на 1,2 метра від підлоги.

До цієї катастрофи, за словами Геллера, його будинок ніколи не переживав нічого подібного, хоча урагани у Флориді є звичним явищем і відбуваються щороку.

Варто зазначити, що штормові припливи внаслідок урагану Гелен були визнані найбільшими за всю історію регіону. В іншій частині міста, Іст-Бей, вода піднялася на понад два метри, тоді як попередній рекорд становив 1,3 метра у 2023 році.

Важко уявити, що чекає на мешканців цих регіонів, коли ураган Мілтон остаточно досягне Флориди. Зазначається, що він є найпотужнішим в історії спостережень, розвинувши швидкість вітру до 290 кілометрів на годину, а потім дещо скинувши її до 241 кілометра на годину. Очікується, що він також спровокує масштабні руйнування та повені, оскільки сильні вітри завжди призводять до значного підвищення рівня моря вздовж більшої частини західного узбережжя Флориди, а також середнього і північно-східного узбережжя.