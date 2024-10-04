Що відбувається

Офіс архіву розташований в Ешвіллі, який постраждав від урагану чи не найбільше з усіх. Шторм досяг четвертої категорії, спричиняючи руйнування будинків і повені, що сягали дахів, а також ізолюючи людей, які не евакуювалися, без світла, зв'язку та інших базових потреб.

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Судячи з наявних в мережі даних, сайт NCEI відключився ввечері 27 вересня, приблизно в той час, коли шторм досягнув Ешвілля. Керівник відділу стандартів та оцінки в чиказькому офісі NCEI, повідомив, що федеральна будівля, де базується агентство, закрита, але всі наслідки достеменно невідомі.

Команда Національного центру екологічної інформації NOAA все ще працює над тим, щоб знайти всіх своїх співробітників і персонал, однак це складно через відсутність надійного телефонного та інтернет-зв'язку. Навіть ті, хто перебуває у фізичній безпеці, як правило, не мають електрики, води або зв'язку,

– каже він.

Провайдер мережевих послуг NCEI також не працює. Імовірно, пройде кілька днів, перш ніж його буде відновлено. Цей факт цілком може бути головною причиною відсутності архіву в мережі, але оскільки ніхто зараз не може сказати нічого точно, лишається імовірність, що будівля була затоплена разом із серверами або пошкоджена ураганом.

Архів NCEI містить понад 60 петабайтів даних за багато років. Він збирає їх із найрізноманітніших джерел, включаючи прогнози та кліматичні моделі, супутники, океанські буї, дистанційно керовані підводні апарати і метеорологічні кулі, а сфера його застосування охоплює від дна океану до поверхні Сонця. Це корисно для дослідників, але також використовується на практиці рибалками, фермерами, виробниками та транспортною галуззю. Судячи з усього, їхніми даними також користується Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), завдяки чому ми маємо змогу дізнаватися про космічну погоду, магнітні бурі, спалахи на Сонці та інше.

NCEI також розміщує й управляє Світовими центрами та службами даних з геофізики, метеорології, океанографії та палеокліматології, які "збирають, каталогізують і архівують колекції даних з конкретних дисциплін, а також розробляють продукти й додатки, призначені для задоволення інформаційних потреб менеджерів ресурсів, політиків, дослідників, освітян і широкої громадськості в усьому світі". Так свою роботу описує сама організація на своєму сайті, який зараз можна знайти лише в архіві інтернету, але не в онлайні.

Скільки часу знадобиться на з'ясування всіх обставин, а потім на подолання наслідків, наразі ніхто сказати не може.