Meta готує новий сервіс для прогнозів – що задумав Цукерберг

Meta може вийти на новий для себе ринок, який останніми роками стрімко набирає популярності. Компанія розглядає формат прогнозування майбутніх подій, але поки що без використання реальних грошей.

За інформацією The New York Times, генеральний директор Meta Марк Цукерберг доручив окремій команді розробити новий мобільний застосунок, пов'язаний із так званими ринками прогнозів. Такі платформи дозволяють користувачам передбачати результати різних подій – від політики та економіки до спорту чи культурних явищ.

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Що саме готує Meta?

За даними видання, усередині компанії проєкт має робочу назву Arena. Наразі його розробкою займається невелика команда фахівців.

Журналісти The New York Times із посиланням на джерела в компанії повідомляють, що новий сервіс буде схожим на популярні платформи Polymarket і Kalshi. Водночас на старті користувачі, ймовірно, не зможуть робити ставки на реальні гроші.

Як зазначає одне з джерел видання, застосунок "ймовірно, використовуватиме систему балів, схожу на відеоігри", хоча компанія поки не відкидає можливості впровадження грошових ставок у майбутньому.

Останніми роками сервіси на кшталт Polymarket і Kalshi переживають справжній бум популярності. Користувачі таких платформ можуть робити прогнози щодо результатів виборів, економічних показників, спортивних подій та багатьох інших явищ.

Прихильники концепції стверджують, що колективні прогнози великої кількості людей часто виявляються досить точними. Саме тому ринки прогнозів дедалі частіше використовують не лише як розвагу, а й як інструмент оцінки ймовірності майбутніх подій.

Для Meta це може стати ще одним способом утримувати користувачів усередині власної екосистеми. Компанія вже має успішний досвід запуску нових платформ завдяки своїй величезній аудиторії. Найяскравішим прикладом став сервіс Threads, який зміг залучити близько 500 мільйонів користувачів. Аналітики припускають, що Meta може розглядати ринок прогнозів як додатковий механізм підвищення залученості аудиторії, а також створення нових рекламних можливостей.

Чому цей напрямок викликає суперечки?

Попри стрімке зростання популярності, ринки прогнозів останнім часом опинилися під посиленою увагою американських регуляторів.

Причиною стали кілька резонансних випадків, коли окремі учасники отримували значні виплати, імовірно володіючи закритою інформацією про майбутні події. Це породило дискусії щодо можливих маніпуляцій та необхідності додаткового захисту користувачів. Через такі ризики у США обговорюють посилення контролю над галуззю. Як повідомляє The Wall Street Journal, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) готує нові правила, які можуть надати їй більше повноважень для контролю ставок на події, що потенційно суперечать суспільним інтересам або особливо схильні до маніпуляцій.

Оператори ринків прогнозів традиційно заперечують, що займаються азартними іграми. Вони позиціонують свої продукти як "деривативи подій" і наполягають, що регулювання має здійснюватися саме на федеральному рівні через CFTC.

Додаткового політичного значення питанню надає позиція президента США Дональда Трампа, який раніше висловлював підтримку збереженню нагляду за цією сферою саме за CFTC.

Які переваги може отримати Meta?

На тлі регуляторної невизначеності вихід Meta на цей ринок виглядає доволі сміливим кроком. Особливо з огляду на те, що правила гри можуть змінитися найближчим часом.

Втім, компанія, схоже, прагне дистанціюватися від фінансових і криптовалютних ставок. Якщо інформація джерел підтвердиться, сервіс спочатку буде орієнтований на змагальний елемент і взаємодію між користувачами, а не на отримання прибутку від азартних операцій.

Не виключено, що зароблені бали в майбутньому можна буде використовувати в інших продуктах Meta або для отримання певних цифрових бонусів усередині її екосистеми.

Також оглядачі звертають увагу на потепління відносин між Марком Цукербергом та адміністрацією Дональда Трампа. На думку деяких експертів, це може створити сприятливіші умови для запуску нових експериментальних сервісів і знизити ризик додаткового регуляторного тиску на компанію.