По информации The New York Times, генеральный директор Meta Марк Цукерберг поручил отдельной команде разработать новое мобильное приложение, связанное с так называемыми рынками прогнозов. Такие платформы позволяют пользователям предсказывать результаты различных событий — от политики и экономики до спорта или культурных явлений.

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Что именно готовит Meta?

По данным издания, внутри компании проект носит рабочее название Arena. В настоящее время его разработкой занимается небольшая команда специалистов.

Журналисты The New York Times со ссылкой на источники в компании сообщают, что новый сервис будет похож на популярные платформы Polymarket и Kalshi. При этом на старте пользователи, вероятно, не смогут делать ставки на реальные деньги.

Как отмечает один из источников издания, приложение "вероятно, будет использовать систему баллов, похожую на видеоигры", хотя компания пока не исключает возможности внедрения денежных ставок в будущем.

В последние годы сервисы типа Polymarket и Kalshi переживают настоящий бум популярности. Пользователи таких платформ могут делать прогнозы относительно результатов выборов, экономических показателей, спортивных событий и многих других явлений.

Сторонники этой концепции утверждают, что коллективные прогнозы большого количества людей часто оказываются достаточно точными. Именно поэтому рынки прогнозов всё чаще используются не только как развлечение, но и как инструмент оценки вероятности будущих событий.

Для Meta это может стать ещё одним способом удерживать пользователей внутри собственной экосистемы. Компания уже имеет успешный опыт запуска новых платформ благодаря своей огромной аудитории. Самым ярким примером стал сервис Threads, который смог привлечь около 500 миллионов пользователей. Аналитики предполагают, что Meta может рассматривать рынок прогнозов как дополнительный механизм повышения вовлечённости аудитории, а также создания новых рекламных возможностей.

Почему это направление вызывает споры?

Несмотря на стремительный рост популярности, рынки прогнозов в последнее время оказались под пристальным вниманием американских регуляторов.

Причиной стали несколько резонансных случаев, когда отдельные участники получали значительные выплаты, предположительно обладая закрытой информацией о будущих событиях. Это породило дискуссии о возможных манипуляциях и необходимости дополнительной защиты пользователей. Из-за таких рисков в США обсуждают ужесточение контроля над отраслью. Как сообщает The Wall Street Journal, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) готовит новые правила, которые могут предоставить ей больше полномочий для контроля ставок на события, потенциально противоречащие общественным интересам или особенно подверженные манипуляциям.

Операторы рынков прогнозов традиционно отрицают, что занимаются азартными играми. Они позиционируют свои продукты как "деривативы событий" и настаивают на том, что регулирование должно осуществляться именно на федеральном уровне через CFTC.

Дополнительного политического значения вопросу придает позиция президента США Дональда Трампа, который ранее выражал поддержку сохранению надзора за этой сферой именно за CFTC.

Какие преимущества может получить Meta?

На фоне регуляторной неопределенности выход Meta на этот рынок выглядит довольно смелым шагом. Особенно с учетом того, что правила игры могут измениться в ближайшее время.

Впрочем, компания, похоже, стремится дистанцироваться от финансовых и криптовалютных ставок. Если информация источников подтвердится, сервис изначально будет ориентирован на соревновательный элемент и взаимодействие между пользователями, а не на получение прибыли от азартных операций.

Не исключено, что заработанные баллы в будущем можно будет использовать в других продуктах Meta или для получения определенных цифровых бонусов внутри её экосистемы.

Также обозреватели обращают внимание на потепление отношений между Марком Цукербергом и администрацией Дональда Трампа. По мнению некоторых экспертов, это может создать более благоприятные условия для запуска новых экспериментальных сервисов и снизить риск дополнительного регуляторного давления на компанию.