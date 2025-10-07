Meta веде переговори про придбання стартапу Rivos, який розробляє AI-чипи на архітектурі RISC-V. Потенційна угода допоможе компанії посилити власну програму зі створення процесорів MTIA і зменшити залежність від Nvidia, на графічних прискорювачах якої Meta досі будує більшість своїх систем штучного інтелекту.

Meta розглядає можливість придбання каліфорнійського стартапу Rivos, щоб зміцнити свій внутрішній напрям із розробки напівпровідників і отримати більше контролю над інфраструктурою для штучного інтелекту. Попри те, що компанія вже має власний чип Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), вона все ще витрачає мільярди доларів на GPU від Nvidia — витрати, які зростають разом із масштабами її AI-проєктів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechRadar.

Чому Meta цікавиться стартапом Rivos?

Фінансові умови можливої угоди не розголошуються. Проте відомо, що у квітні 2024 року Rivos залучив 250 мільйонів доларів у раунді Series A. 3 для глобального розширення, тому очікується, що ціна продажу може сягати від сотень мільйонів до мільярда доларів.

Як зазначає Bloomberg, деякі керівники Meta незадоволені повільним прогресом внутрішніх розробок чипів. Саме тому компанія шукає способи прискорити процес, зокрема через придбання зовнішніх інженерних команд. У 2024 році Meta вже намагалася купити південнокорейський стартап FuriosaAI за 800 мільйонів доларів — на 300 мільйонів доларів більше за його оціночну вартість, — але угода зірвалася через розбіжності у планах розвитку після придбання.

Тепер Meta бачить у Rivos можливість пришвидшити створення власних RISC-V процесорів, оптимізованих під обчислення штучного інтелекту. Це відповідає новій стратегії компанії: після епохи "метавсесвіту" Марк Цукерберг назвав AI головним пріоритетом, на який уже виділено десятки мільярдів доларів на інфраструктуру та таланти.

Попри технічну перспективність, стартап Rivos має непросту репутацію: у 2022 році Apple звинуватила його у викраденні комерційних таємниць через колишніх співробітників, хоча судова суперечка була врегульована минулого року.

Потенційне придбання Rivos свідчить про прагнення Meta взяти під контроль більшу частину власного AI-ланцюга постачання, але поки невідомо, чи дійде справа до підписання угоди.

Яку технологія майбутнього для процесорів представила Microsoft?

Microsoft розробила систему мікрофлюїдного охолодження для AI-чипів. Вона напряму відводить тепло з кристалу, що робить процес ефективнішим, ніж традиційні методи, і відкриває шлях до компактніших і продуктивніших дата-центрів.

Microsoft вважає, що такі рішення допоможуть створювати щільніші й швидші дата-центри, зменшити витрати енергії на охолодження та знизити використання води завдяки замкненим системам. Над подібними технологіями працюють також Lenovo, Dell, Supermicro та Giga Computing, адже ризик перегріву може стати бар’єром для розвитку штучного інтелекту.