Meta ведет переговоры о приобретении стартапа Rivos, который разрабатывает AI-чипы на архитектуре RISC-V. Потенциальная сделка поможет компании усилить собственную программу по созданию процессоров MTIA и уменьшить зависимость от Nvidia, на графических ускорителях которой Meta до сих пор строит большинство своих систем искусственного интеллекта.

Meta рассматривает возможность приобретения калифорнийского стартапа Rivos, чтобы укрепить свое внутреннее направление по разработке полупроводников и получить больше контроля над инфраструктурой для искусственного интеллекта. Несмотря на то, что компания уже имеет собственный чип Meta Training and Inference Accelerator (MTIA), она все еще тратит миллиарды долларов на GPU от Nvidia - расходы, которые растут вместе с масштабами ее AI-проектов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar.

Смотрите также Новые правила для подростков в Facebook: Meta запустила специальные профили с усиленным контролем

Почему Meta интересуется стартапом Rivos?

Финансовые условия возможной сделки не разглашаются. Однако известно, что в апреле 2024 Rivos привлек 250 миллионов долларов в раунде Series A. 3 для глобального расширения, поэтому ожидается, что цена продажи может достигать от сотен миллионов до миллиарда долларов.

Как отмечает Bloomberg, некоторые руководители Meta недовольны медленным прогрессом внутренних разработок чипов. Именно поэтому компания ищет способы ускорить процесс, в частности через приобретение внешних инженерных команд. В 2024 году Meta уже пыталась купить южнокорейский стартап FuriosaAI за 800 миллионов долларов - на 300 миллионов долларов больше его оценочной стоимости, - но сделка сорвалась из-за разногласий в планах развития после приобретения.

Теперь Meta видит в Rivos возможность ускорить создание собственных RISC-V процессоров, оптимизированных под вычисления искусственного интеллекта. Это соответствует новой стратегии компании: после эпохи "метавселенной" Марк Цукерберг назвал AI главным приоритетом, на который уже выделены десятки миллиардов долларов на инфраструктуру и таланты.

Несмотря на техническую перспективность, стартап Rivos имеет непростую репутацию: в 2022 году Apple обвинила его в похищении коммерческих тайн через бывших сотрудников, хотя судебный спор был урегулирован в прошлом году.

Потенциальное приобретение Rivos свидетельствует о стремлении Meta взять под контроль большую часть собственной AI-цепи поставок, но пока неизвестно, дойдет ли дело до подписания сделки.

Какую технология будущего для процессоров представила Microsoft?

Microsoft разработала систему микрофлюидного охлаждения для AI-чипов. Она напрямую отводит тепло с кристалла, что делает процесс более эффективным, чем традиционные методы, и открывает путь к более компактным и производительным дата-центрам.

Microsoft считает, что такие решения помогут создавать более плотные и быстрые дата-центры, уменьшить затраты энергии на охлаждение и снизить использование воды благодаря замкнутым системам. Над подобными технологиями работают также Lenovo, Dell, Supermicro и Giga Computing, ведь риск перегрева может стать барьером для развития искусственного интеллекта.