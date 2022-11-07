Найбільше скорочення в історії компанії: Meta планує звільнити "тисячі" працівників

Компанія Meta планує великі скорочення робочих місць, які можуть торкнутися "тисяч" працівників. Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що звільнення можуть початися вже в середу 9 листопада.

Материнська компанія соцмереж Facebook та Instagram повідомила про плани скоротити понад 87 000 працівників. Але очікується, що ці "широкомасштабні" звільнення охоплять значну частину персоналу.

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За даними WSJ, звільнення можуть вдарити по Meta навіть сильніше, ніж масове скорочення робочих місць в Twitter, яке торкнулося значної частини співробітників компанії.

Важкі часи, важкі рішення

У червні директор з продуктів Meta Кріс Кокс попередив співробітників про "серйозні часи", зазначивши, що співробітники повинні "працювати бездоганно в умовах уповільнення зростання". Приблизно в той же час генеральний директор Meta Марк Цукерберг почав посилювати тиск на співробітників, заявивши, що "в компанії, ймовірно, є група людей, які не повинні бути тут". Пізніше Цукерберг запровадив заморожування найму у вересні і попередив, що компанія може скоротити штат найближчим часом.

Мета відмовилася коментувати ситуацію, але зазначила, що у 2023 році планує зосередити інвестиції на невеликій кількості пріоритетних напрямків зростання.

Це означає, що деякі команди значно зростуть, але більшість інших команд залишаться на колишньому рівні або скоротяться протягом наступного року. В цілому, ми очікуємо, що закінчимо 2023 рік або приблизно таким же розміром, або навіть трохи меншою організацією, ніж ми є сьогодні,

– заявили у компанії.

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Хоча Цукерберг каже, що у Facebook більше активних користувачів, ніж будь-коли раніше, інвестори все ще стурбовані дорогою ставкою компанії на метавсесвіт. Підрозділ віртуальної реальності Meta втратив 3,7 мільярда доларів в минулому кварталі і в цілому 9,4 мільярда доларів в цьому році, в той час, як акції компанії торгуються за найнижчою ціною з 2016 року.