Материнская компания соцсетей Facebook и Instagram сообщила о планах сократить более 87 000 работников. Но ожидается, что эти "широкомасштабные" увольнения охватят значительную часть персонала.

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По данным WSJ, увольнения могут ударить по Meta даже сильнее, чем массовое сокращение рабочих мест в Twitter, которое затронуло значительную часть сотрудников компании.

Трудные времена, трудные решения

В июне директор по продуктам Meta Крис Кокс предупредил сотрудников о "серьезных временах", отметив, что сотрудники должны "работать безупречно в условиях замедления роста". Приблизительно в то же время генеральный директор Meta Марк Цукерберг начал усиливать давление на сотрудников, заявив, что "в компании, вероятно, есть группа людей, которые не должны быть здесь". Позже Цукерберг ввел заморозку найма в сентябре и предупредил, что компания может сократить штат в ближайшее время.

Цель отказалась комментировать ситуацию, но отметила, что в 2023 году планирует сосредоточить инвестиции на небольшом количестве приоритетных направлений роста.

Это означает, что некоторые команды значительно возрастут, но большинство других команд останутся на прежнем уровне или сократятся в течение следующего года. В целом, мы ожидаем, что закончим 2023 год или примерно таким же размером, или даже немного меньшей организацией, чем мы сегодня,

– заявили в компании.

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Хотя Цукерберг говорит, что в Facebook больше активных пользователей, чем когда-либо ранее, инвесторы все еще озабочены дорогой ставкой компании на метавселенную. Подразделение виртуальной реальности Meta потеряло 3,7 миллиарда долларов в прошлом квартале и в общей сложности 9,4 миллиарда долларов в этом году, в то время, как акции компании торгуются по самой низкой цене с 2016 года.