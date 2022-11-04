В компании заявляют, что новый метод может применяться для потоковой передачи звука в режиме реального времени, что поможет значительно улучшить качество речи при подключениях с низкой пропускной способностью, таких как телефонные звонки в районах с нестабильной связью. Метод также работает и для музыки, так что когда-то с его помощью мы получим действительно маленькие музыкальные аудиофайлы.

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Что известно

EnCodec может сжимать аудио в 10 раз сильнее, чем формат mp3 со скоростью 64 килобита в секунду без потери качества. Благодаря этому файл будет занимать в 10 раз меньше места на жестком диске при тех же характеристиках звучания. Разработчики отмечают, что нейросеть очень качественно выполняет свою задачу, а слух человека не сможет уловить разницу между оригиналом и перекодированным источником.

Компания, судя по всему, намерена применить новую технологию в своем метаверсе. В отчете от 25 октября исследователи подчеркнули пользу EnCodec для этого масштабного проекта, заявив, что разработка может обеспечить "богатый опыт метавселенной, не требуя серьезных улучшений пропускной способности".

Пока что новая технология Meta остается на стадии разработки, но она указывает на хорошие перспективы, где высококачественное аудио будет использовать меньшую пропускную способность, что было бы отличным новшеством для провайдеров, сети которых перегружены от потокового медиа.

Точные даты распространения кодека неизвестны.