Meta розробляє навушники з камерами та штучним інтелектом

Коли стало зрозуміло, що ідея з метаверсом є повністю провальною та нікому непотрібною, компанія Марка Цукерберга взялася шукати себе на ринку штучного інтелекту. Журналісти розкопали, що зараз Meta придивляється до нового апаратного проєкту, який повинен буде наблизити її до числа лідерів галузі.

Що це таке

Як повідомляється, компанія називає майбутній пристрій "Camerabuds", що є поєднанням слів "камера" та "навушники".

В англійській мові є два слова для позначення навушників, які використовуються для різних їх типів. Повнорозмірні навушники, які накладаються на голову, називаються "headphones", а маленькі вкладиші або затички, які вставляються у вуха, називаються "earbuds". Таким чином імовірний пристрій від Meta узяв частину своєї назви від слова "earbuds", натякаючи, що нас чекають маленькі навушники-вкладиші або вакуумні.

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Особливістю цих навушників буде наявність двох камер, спрямованих назовні, які зможуть розпізнавати оточення користувача і забезпечувати роботу функцій штучного інтелекту в реальному часі. Це схоже на те, що компанія зробила з мультимодальними функціями штучного інтелекту у своїх розумних окулярах.

Як повідомляється, Марк Цукерберг "бачив кілька можливих дизайнів пристрою", але поки що не був "задоволений" жодним із них. Усередині компанії також існують інженерні проблеми, наприклад, проблеми з часом автономної роботи і тепловиділенням, а також безліч питань конфіденційності, які виникають при носінні пристроїв з камерами. Люди з довгим волоссям також можуть зіткнутися з проблемою, оскільки їхні зачіски закриватимуть огляд камер.

Meta і пристрої

Наразі незрозуміло, чи буде такий проєкт насправді рухатися вперед. Компанія Meta має дещо змішаний послужний список, коли справа доходить до апаратних проєктів, а не програмних. У 2022 році вона закрила свою лінійку розумних колонок під назвою Portal і скасувала довгоочікуваний смартгодинник з камерою.

Окуляри, створені спільно з Ray-Ban, також великої популярності не отримали. Перше покоління взагалі називали повним провалом, але компанія таки вирішила спробувати вдруге і випустити ще одну версію, про успішність якої зараз кажуть лише те, що остання версія продається краще, ніж попередня.

Вбудовування Meta AI в обладнання також відповідає амбіціям компанії конкурувати з іншими провідними фірмами, що займаються розробкою ШІ. Хоча апаратне забезпечення для ШІ, таке як Rabbit R1 і Humane AI Pin, поки що не має попиту, Meta, ймовірно, сподівається, що впровадження новітніх функцій ШІ в пристрої, які люди вже звикли носити, наприклад, в навушники, буде легше продати.