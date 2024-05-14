Що це таке

Як повідомляється, компанія називає майбутній пристрій "Camerabuds", що є поєднанням слів "камера" та "навушники".

В англійській мові є два слова для позначення навушників, які використовуються для різних їх типів. Повнорозмірні навушники, які накладаються на голову, називаються "headphones", а маленькі вкладиші або затички, які вставляються у вуха, називаються "earbuds". Таким чином імовірний пристрій від Meta узяв частину своєї назви від слова "earbuds", натякаючи, що нас чекають маленькі навушники-вкладиші або вакуумні.

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Особливістю цих навушників буде наявність двох камер, спрямованих назовні, які зможуть розпізнавати оточення користувача і забезпечувати роботу функцій штучного інтелекту в реальному часі. Це схоже на те, що компанія зробила з мультимодальними функціями штучного інтелекту у своїх розумних окулярах.

Як повідомляється, Марк Цукерберг "бачив кілька можливих дизайнів пристрою", але поки що не був "задоволений" жодним із них. Усередині компанії також існують інженерні проблеми, наприклад, проблеми з часом автономної роботи і тепловиділенням, а також безліч питань конфіденційності, які виникають при носінні пристроїв з камерами. Люди з довгим волоссям також можуть зіткнутися з проблемою, оскільки їхні зачіски закриватимуть огляд камер.

Meta і пристрої

Наразі незрозуміло, чи буде такий проєкт насправді рухатися вперед. Компанія Meta має дещо змішаний послужний список, коли справа доходить до апаратних проєктів, а не програмних. У 2022 році вона закрила свою лінійку розумних колонок під назвою Portal і скасувала довгоочікуваний смартгодинник з камерою.

Окуляри, створені спільно з Ray-Ban, також великої популярності не отримали. Перше покоління взагалі називали повним провалом, але компанія таки вирішила спробувати вдруге і випустити ще одну версію, про успішність якої зараз кажуть лише те, що остання версія продається краще, ніж попередня.

Вбудовування Meta AI в обладнання також відповідає амбіціям компанії конкурувати з іншими провідними фірмами, що займаються розробкою ШІ. Хоча апаратне забезпечення для ШІ, таке як Rabbit R1 і Humane AI Pin, поки що не має попиту, Meta, ймовірно, сподівається, що впровадження новітніх функцій ШІ в пристрої, які люди вже звикли носити, наприклад, в навушники, буде легше продати.